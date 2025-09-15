Volkswagen declara la guerra a BYD, MG y Jaecoo, con el T-Cross eléctrico

Los coches eléctricos baratos están llegando a Volkswagen. El ID.Polo se ha mostrado, aún bajo camuflaje, en una etapa avanzada hacia el modelo de producción, el que los alemanes nos vienen prometiendo desde hace dos años y medio, cuando presentaron el ID.2all Concept, el destinado a ocupar el rol comercial del Polo, pero con batería en lugar de tanque de combustible.

Aunque técnicamente no sea este inminente urbano la versión eléctrica del Golf, cuya nueva generación llegará a finales de la década, sí hereda aspectos como el espacio interior y ciertos rasgos en la carrocería, como la prominencia del pilar trasero. Tras el revuelo de aquel simpático y revolucionario concept car, apareció una segunda faceta. ¿El objetivo? El segmento B, el de los más compactos entre los SUV.

Volkswagen ID Cross | Volkswagen

De manera tal que se podría considerar a este B-SUV un hermano mayor del Poloeléctrico. Poco importa aquí y ahora la semántica, de todos modos. Lo importante es que ese urbano redimensionado, con sus 4,16 metros de longitud, transitó el mismo camino, el de los adelantos a cuentagotas. De una silueta donde presentaba sus intenciones de diseño, pasando por un render de su frontal, hasta este preciso momento.

El Volkswagen ID.Cross Concept parece darnos más certezas por fuera que por dentro

El Volkswagen ID.Cross Concept revelado en el Salón del automóvil de Múnich es la evolución que definitivamente se acerca al compacto de serie que los de Wolfsburgo lanzarán durante el verano del 2026. Más por fuera que por dentro, si se me permite especular.

Volkswagen ID Cross | Volkswagen

Seguimos hablando de un concepto, por lo que, si bien se espera el mismo espacio y el mismo diseño general, el coche de calle no será tal cual lo muestra este anticipo, que luce un habitáculo con un nivel de calidad y algunos gestos experimentales impropios de un SUV compacto de carácter popular.

Hay expectativas por ver cuál será su verdadero rostro, pero también por el impacto que pueda generar en el mercado, porque será el primer SUV de segmento B cien por ciento eléctrico de la marca alemana y en un contexto de necesidad para los fabricantes europeos, que de repente se han visto acechadas por la oferta de vehículos EV chinos de bajo costey con precios más que competitivos, como el BYD Atto 2, un Omoda 5, los de JAECOO y los ridículamente accesibles de Leapmotor.

Volkswagen ID Cross | Volkswagen

Una Volkswagen necesitada en materia de eléctricos

Es cierto que en Europa, y fundamentalmente en España, los eléctricos de Volkswagen no hay calado en la demanda. El más vendido es el ID.4 y con cifras mucho menores que las del desempeño de, incluso, modelos de alta gama.

Los urbanos de Volkswagen cuentan con histórico prestigio, pero forjado a base de motores de combustión, por lo que tanto el ID.Polo como el futuro supermini ID.1, frente a los duros rivales y la incertidumbre sobre cómo los recibirá el público, tienen una tarea difícil por delante.

Volkswagen ID Cross | Volkswagen

Mientras tanto, el B-SUV tiene, que no se desentiende de ese contexto, tiene con qué. Este eléctrico llega con espalda y basta con su nombre para entender que se trata de la versión eléctrica del exitoso Volkswagen T-Cross, que desde su estreno en 2019 ha vendido 300.000 unidades por año en promedio y en España lleva más de 8.200 en lo que va del 2025.