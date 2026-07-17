La inversión china acelera en España con el foco puesto en el coche eléctrico

El 97% de las empresas de capital chino establecidas en España prevé mantener o incrementar sus inversiones durante 2026, en un contexto en el que el sector de la automoción y las baterías gana protagonismo como uno de los principales destinos de la inversión china en el país, según recoge el informe 'Chinese FDI in Spain: Global Outlook 2026', elaborado por ICEX-Invest in Spain y KPMG.

El estudio analiza la percepción y los planes de inversión de 82 empresas chinas implantadas en España e incluye entrevistas a directivos de ocho compañías. El informe concluye que, pese al contexto de incertidumbre geopolítica y al aumento de las tensiones proteccionistas a nivel internacional, las empresas mantienen una visión favorable sobre la evolución de la economía española y sus perspectivas de crecimiento. Entre los sectores que concentran un mayor interés figuran Energía (17%), Transporte y Logística (14%) y la automoción y baterías (13%).

Este último ha experimentado un crecimiento significativo respecto a la edición de 2023, impulsado por la puesta en marcha de inversiones destinadas a gigafactorías de baterías y plantas de fabricación de vehículos eléctricos en el territorio nacional, como la futura planta de CATL en Zaragoza en una 'joint' venture con el grupo Stellantis o la futura llegada del grupo SAIC Motor a España instaurando su factoría de vehículos en Ferrol a partir de 2028.

El informe señala que la posición geográfica, el tamaño del mercado nacional y el acceso a terceros mercados continúan siendo los principales factores que explican el interés inversor de las compañías chinas, que consideran España una plataforma estratégica para su expansión internacional.

El estudio refleja además una apuesta por la permanencia a largo plazo. El 48% de las empresas encuestadas se establecieron en España a partir de 2020, mientras que un 35% lo hizo durante la década anterior. La mayor parte opera a través de filiales, sucursales o adquisiciones empresariales.

En materia de innovación, el 40% de las compañías asegura realizar inversiones en actividades de investigación y desarrollo (I+D) en España, frente al 34% registrado en la anterior edición del informe, publicada en 2023.

En cuanto al empleo, el 70% de las empresas prevé mantener o aumentar sus plantillas durante 2026, una evolución que, según los autores del estudio, contribuye a la reindustrialización y a la generación de empleo en España.