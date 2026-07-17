El BMW M3 eléctrico podría tener más potencia en su eje trasero que todo un M3 actual

El primer BMW M3 completamente eléctrico no parece dispuesto a pedir disculpas por abandonar el motor de seis cilindros. Una nueva filtración apunta a que su eje trasero podría desarrollar por sí solo 560 kW, equivalentes a unos 761 CV. Es decir, tendría bastante más potencia detrás que los 530 CV ofrecidos por todo el sistema mecánico del actual BMW M3 Competition.

Y todavía quedaría por añadir el eje delantero. Sin embargo, las cifras necesitan una explicación: no estamos hablando de un BMW M3 de 1.400 CV confirmados, por mucho que la suma matemática pueda conducir a esa conclusión.

BMW M Concept Neue Klass | BMW

Hasta 761 CV detrás y otros 653 CV delante

Según una información basada en una reciente filtración, el futuro BMW M3 eléctrico, conocido internamente como ZA0, contaría con dos unidades motrices con cifras realmente desproporcionadas:

Eje delantero: 480 kW, unos 653 CV, y 540 Nm

480 kW, unos 653 CV, y 540 Nm Eje trasero: 560 kW, unos 761 CV, y 1.020 Nm

La comparación permite entender la magnitud de estos números. El actual BMW M3 Competition con tracción M xDrive entrega 530 CV y 650 Nm mediante un motor de gasolina de seis cilindros en línea y tres litros. La supuesta unidad motriz trasera del eléctrico superaría por sí sola esa potencia en más de 230 CV.

Pero existe un matiz importante. No se trataría de un único motor delantero y otro trasero. BMW lleva años trabajando en un sistema eléctrico con cuatro motores, uno para cada rueda. Por tanto, las cifras filtradas corresponderían al conjunto de los dos motores situados en cada eje.

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Sumarlos daría más de 1.400 CV, pero el resultado real será inferior

Si sumamos directamente los 480 kW delanteros y los 560 kW traseros, obtenemos 1.040 kW o aproximadamente 1.414 CV. Es una cifra propia de un hiperdeportivo y casi triplica la potencia del BMW M3 Competition actual.

Sin embargo, la propia filtración advierte de que la potencia combinada no será la suma directa de ambos ejes. En un coche eléctrico, los motores pueden alcanzar su rendimiento máximo en condiciones diferentes. La cifra definitiva también está condicionada por la capacidad de descarga de la batería, los inversores, la refrigeración y el control electrónico.

Los 1.040 kW podrían representar la capacidad máxima teórica de las unidades motrices, no la potencia que llegará simultáneamente a las cuatro ruedas. Inicialmente se habló de un BMW M3 eléctrico con alrededor de 670 CV, aunque las informaciones más recientes elevan considerablemente las expectativas.

Las estimaciones más prudentes sitúan ahora su potencia final alrededor de los 800 o 850 CV. BMW podría reservar configuraciones todavía más extremas para futuras versiones Competition, CS o CSL.

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BMW quiere que sus cuatro motores sirvan para algo más que acelerar

La gran novedad del futuro M3 eléctrico no será únicamente su potencia. El sistema podrá regular de manera independiente la fuerza enviada a cada rueda, controlando con enorme precisión la tracción, la frenada regenerativa y el reparto de par.

También será posible desconectar completamente el eje delantero. De esta manera, el M3 podrá comportarse como un coche de propulsión trasera cuando el conductor quiera priorizar las sensaciones o reducir el consumo durante los viajes.

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El nuevo deportivo se apoyará en la sexta generación de la tecnología eléctrica de BMW, con arquitectura de 800 voltios, nuevas baterías y mayores velocidades de carga. También incorporará cambios de marcha simulados y un sonido específico para intentar reproducir parte de la emoción perdida al abandonar el motor de combustión.

El primer BMW M completamente eléctrico llegará a partir de 2027. Hasta entonces, su potencia definitiva continuará siendo una incógnita. Lo que parece cada vez más claro es que BMW no intentará convencer a los aficionados imitando discretamente al M3 de gasolina: pretende construir un coche tan desproporcionadamente rápido que resulte imposible ignorarlo.