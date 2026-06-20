Un coche por vivienda: la nueva restricción de movilidad que prepara España

¡Te van a prohibir tener más de un coche si tienes casa en Mallorca pero no eres residente! El Consell de Mallorca prevé aprobar mañana el impulso de una polémica ley de movilidad que marcará un antes y un después en España. El objetivo es frenar la saturación turística limitando la entrada y circulación de vehículos para el verano de 2027.

Lo verdaderamente histórico es que la normativa afectará directamente a los propietarios de viviendas no residentes. Las familias que tengan una casa allí solo podrán disponer de un coche por inmueble, el cual deberá estar obligatoriamente matriculado y tributando en la isla. Los residentes quedarán exentos de una ley que los colectivos ya califican como un ataque a la libertad individual.

La situación es crítica: los puertos registran la entrada de cuatrocientos mil coches y se busca reducir el techo máximo a ochocientos cuarenta y tres mil vehículos. La norma también fijará cuotas al alquiler, cobrará tasas disuasorias y aplicará multas de hasta treinta mil euros por incumplimiento.

Esta polémica regulación cuenta con el apoyo de la mayoría política y promete abrir un debate sin precedentes sobre la propiedad. Habrá que ver cómo avanza su tramitación parlamentaria y si el resto de zonas turísticas deciden copiar este modelo.