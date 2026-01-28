Leapmotor ya no es una nueva marca china: despliega su gama completa pensada para el comprador europeo

Leapmotor ha dado en el Salón del Automóvil de Bruselas un paso que va más allá de la visibilidad de marca: presentar una gama coherente y alineada con lo que se compra hoy en Europa. La firma china, apoyada por Stellantis, deja atrás la fase de tanteo y entra en una etapa claramente comercial.

Tras cerrar 2025 con cifras récord en China, Leapmotor traslada ahora su músculo industrial al mercado europeo con una oferta centrada en los segmentos de mayor volumen y con soluciones técnicas pensadas para las condiciones reales de uso en el continente.

Leapmotor B03X | Leapmotor

Compacto urbano, SUV pequeño y SUV electrificado: la base de la ofensiva

La estrategia europea de Leapmotor se articula en torno a tres modelos que cubren los principales puntos de entrada al mercado.

El Leapmotor B05 actúa como modelo de acceso. Es un compacto urbano eléctrico, orientado a desplazamientos diarios y a compradores que buscan un primer eléctrico sin dar el salto a formatos grandes ni a precios elevados. Su planteamiento es sencillo: tamaño contenido, enfoque práctico y un nivel de equipamiento que apunta a competir directamente con los eléctricos urbanos europeos más asequibles.

El Leapmotor B03X se sitúa en el segmento B-SUV, el más demandado en Europa en los últimos años. Es un coche pensado como vehículo principal, no como segundo coche. Por tamaño y concepto, apunta directamente al comprador que busca un SUV compacto eléctrico con uso familiar, y se convierte en una de las piezas clave de la marca para ganar volumen en el continente. En esta ocasión, eso sí, mostrado en gris, no en ese verde intenso del que creímos que se había apropiado

Por encima se sitúa el Leapmotor C10, un SUV de mayor tamaño que introduce una solución técnica especialmente relevante para el mercado europeo.

Leapmotor C10 REEV | Leapmotor

REEV: electrificación sin dependencia total de la recarga

El Leapmotor C10 utiliza un sistema REEV (vehículo eléctrico de autonomía extendida). En este esquema, el coche siempre se mueve mediante un motor eléctrico, mientras que el motor térmico se emplea únicamente como generador para recargar la batería cuando es necesario.

En la práctica, esto permite conducción eléctrica en el día a día, mayor autonomía en viajes largos y menor dependencia de la infraestructura de recarga.

Este planteamiento encaja especialmente bien en un mercado donde la adopción del coche eléctrico avanza a ritmos desiguales según país y tipo de usuario. Frente a los híbridos convencionales, el REEV prioriza la experiencia eléctrica; frente a los eléctricos puros, reduce la incertidumbre en desplazamientos largos.

Leapmotor B05 | Leapmotor

Qué implica la llegada de Leapmotor para quien va a comprar coche

La entrada de Leapmotor con una gama completa introduce más competencia directa en segmentos donde el precio, el equipamiento y la tecnología son factores decisivos. La marca no llega con un único modelo testimonial, sino con alternativas reales en urbano, SUV compacto y SUV electrificado.

El respaldo de Stellantis es otro factor relevante: red comercial, posventa y logística ya establecidas en Europa, algo que reduce uno de los principales frenos habituales a la compra de marcas nuevas.

El efecto es claro: más opciones a comparar, presión competitiva en precios y una oferta electrificada con distintos niveles de compromiso según el tipo de uso.

Leapmotor B10 | Stellantis

Una gama ya preparada para competir

Con el B05, el B03X y el C10, Leapmotor presenta en Europa una estructura de gama reconocible y alineada con la demanda real del mercado. No se trata de adelantos ni de conceptos, sino de producto listo para competir.

A partir de ahora, Leapmotor deja de ser una incógnita y pasa a ser una marca a tener en cuenta en cualquier proceso de compra dentro del segmento eléctrico y electrificado.