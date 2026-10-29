El coche chino más español se fabrica en casa: el SUV híbrido de autonomía infinita gracias a su generador integrado

China ya no necesita enviar todos sus coches en barco para venderlos en Europa. Algunos empiezan a salir directamente de nuestras fábricas. Es el caso del Leapmotor B10, un SUV chino que acaba de comenzar su producción en Zaragoza y que tiene una particularidad interesante: además de su versión eléctrica, ofrece una variante híbrida capaz de generar su propia electricidad mientras circula.

La combinación resulta especialmente atractiva para quienes todavía desconfían de los eléctricos. Un coche de 218 CV, con hasta 900 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina que no se utiliza para mover directamente las ruedas. Eso sí, conviene distinguir entre las dos versiones: por ahora, la producción española confirmada corresponde al B10 eléctrico.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Un coche chino que comparte fábrica con el Opel Corsa

La histórica planta de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza, inició oficialmente la producción en serie del Leapmotor B10 el pasado 16 de octubre. Un movimiento que convierte a España en una pieza fundamental de la expansión europea del fabricante chino.

Allí se fabrican actualmente modelos tan conocidos como el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon. Ahora se incorpora un SUV de 4,51 metros de longitud, desarrollado por Leapmotor y comercializado en Europa gracias a su alianza con Stellantis.

La operación tiene una enorme importancia industrial. Fabricar en España permite evitar los aranceles adicionales aplicados a los coches eléctricos importados desde China, reducir los costes logísticos y acercar la producción al mercado europeo.

Pero esta colaboración podría llegar mucho más lejos. Como ya contamos en Centímetros Cúbicos, Stellantis también trabaja en un futuro SUV de Opel que aprovecharía tecnología de Leapmotor.

El secreto está en un motor que no mueve las ruedas

Lo más interesante del B10 para muchos conductores podría ser su versión REEV Hybrid. A diferencia de un híbrido convencional, el motor de gasolina no se encarga de impulsar directamente el vehículo. Su función principal es trabajar como generador para producir electricidad.

Quien mueve las ruedas es un motor eléctrico de 218 CV. La energía procede de una batería de 18,8 kWh que puede recargarse conectando el coche a un enchufe o mediante el generador de gasolina.

Cuando la batería necesita energía, entra en funcionamiento un motor de combustión de 1,5 litros. Este genera electricidad para alimentar el sistema de propulsión, evitando depender exclusivamente de una estación de recarga.

Es decir, conserva algunas de las ventajas de conducción de un eléctrico, pero permite continuar viajando utilizando gasolina. Eso sí, no produce energía de la nada: consume combustible y tiene las pérdidas de eficiencia propias de cualquier sistema de generación.

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Hasta 900 kilómetros sin buscar un enchufe

Leapmotor anuncia para el B10 REEV hasta 86 kilómetros de autonomía eléctrica y un alcance combinado de 900 kilómetros según el ciclo WLTP. Para conseguirlo cuenta con un depósito de gasolina de 50 litros.

En el día a día puede funcionar como un eléctrico enchufable, especialmente en desplazamientos urbanos. En viajes largos, el generador permite continuar la marcha sin depender necesariamente de los puntos de carga.

Naturalmente, su autonomía no es infinita. Los 900 kilómetros son una cifra de homologación y el resultado real dependerá de la velocidad, la temperatura, la carga del vehículo y las condiciones de conducción.

La gran diferencia está en que no obliga a elegir entre circular con electricidad y disponer de la infraestructura de repostaje tradicional. Una solución especialmente interesante para conductores que todavía no pueden depender exclusivamente de un eléctrico.

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España también fabricará el siguiente Leapmotor

La versión completamente eléctrica del B10 ya puede encargarse con las mejoras introducidas para su fabricación española. Las nuevas baterías aumentan su capacidad hasta 60,8 y 68,7 kWh, con autonomías estimadas de alrededor de 420 y 450 kilómetros, respectivamente, pendientes de homologación definitiva.

Pero Leapmotor no piensa detenerse aquí. La compañía ya ha confirmado que el compacto eléctrico B05 también llegará a las líneas de producción de Figueruelas durante 2027, ampliando el papel de la industria española en su estrategia europea.

De hecho, el Leapmotor B05 ya se había presentado como una de las grandes apuestas de la marca para conquistar el mercado europeo.

La paradoja es evidente: mientras los fabricantes europeos buscan fórmulas para competir con China, una marca china ha encontrado en España la fábrica perfecta para conquistar Europa. Y esta vez, una parte de esos coches llevará tecnología asiática, pero saldrá de una línea de montaje española.