Por algo es una marca premium diferente de todas las demás: el equipo de BMW que se dedica a diseñar cómo huelen sus coches

Hay cosas que distinguen a un coche premium de uno convencional que no aparecen en ninguna ficha técnica. No tienen que ver con la potencia, el equipamiento o la calidad de las pantallas. Algunas ni siquiera se pueden ver. BMW lleva más de 25 años trabajando en una de las más curiosas: el olor de sus coches.

La marca alemana cuenta con un equipo de especialistas de narices. No son de narices porque sean muy buenos, que también, sino porque su afinado sentido del olfato y su experiencia son claves para definir la experiencia de los coches alemanes. Su trabajo consiste en analizar cómo huelen los materiales de sus vehículos para conseguir que entrar en un BMW sea una experiencia agradable. Y aunque pueda parecer una extravagancia, detrás hay mucha más ciencia de la que imaginas.

BMW Laboratorio olfativo | BMW

Un equipo de personas cuyo trabajo es oler coches

BMW abrió su primer laboratorio especializado en olores en Múnich en 1999. En 2014 amplió sus instalaciones con otro centro en Shenyang, China. Allí trabajan especialistas capaces de identificar olores desagradables y evaluar cómo afectan los distintos materiales a la atmósfera del habitáculo.

Porque un salpicadero, un asiento o un revestimiento pueden oler perfectamente bien por separado, pero producir una combinación desagradable cuando se encuentran dentro del mismo coche.

Para evitarlo, BMW combina instrumentos de análisis químico con algo que ninguna máquina puede sustituir completamente: el olfato humano. Los especialistas evalúan muestras de cuero, tejidos, plásticos y adhesivos antes de que lleguen a los vehículos de producción.

BMW Laboratorio olfativo | BMW

No basta con que un material huela bien

El procedimiento tiene tres niveles. Primero se estudian las materias primas. Después se analizan componentes completos, como asientos, salpicaderos o paneles de las puertas. Finalmente, se examina el vehículo terminado, donde todos esos elementos conviven en un espacio cerrado.

La temperatura también importa. Cuando un coche permanece aparcado al sol, los materiales pueden liberar más compuestos orgánicos volátiles, responsables de algunos olores característicos del automóvil nuevo. BMW busca reducir las emisiones perjudiciales y evitar que aparezcan aromas molestos.

Curiosamente, el objetivo no es conseguir que todos los BMW huelan igual. La marca evita recurrir a fragancias artificiales para enmascarar los materiales. Si el interior utiliza cuero, debe conservar un olor coherente con ese material. Si está revestido de tejidos, la experiencia debe ser diferente.

BMW X5 2027 | BMW

El olor también forma parte de la identidad de una marca

La explicación tiene una base psicológica. Los olores están estrechamente relacionados con el sistema límbico, implicado en las emociones y la memoria. Un aroma puede despertar recuerdos y modificar nuestra percepción de un espacio incluso sin que seamos plenamente conscientes.

BMW quiere aprovechar esa relación para transmitir calidad, confort y bienestar. No se trata de crear un perfume reconocible, sino de conseguir que el interior resulte tan cuidado para la nariz como para los ojos o las manos.

BMW Laboratorio olfativo | BMW

La próxima generación de BMW también cuidará el aire que respiras

Este trabajo cobra especial importancia con los nuevos eléctricos de la marca. Modelos como el BMW iX3 de la Neue Klasse incorporan nuevos materiales interiores y tecnologías de filtración del aire.

El fabricante también está aplicando esta filosofía al nuevo BMW Serie 3 y su variante eléctrica i3, donde la sostenibilidad de los materiales debe convivir con la experiencia premium.

Al final, quizá ese sea uno de los mejores ejemplos de lo que significa desarrollar un coche de lujo: invertir años de investigación en algo que probablemente el conductor nunca llegue a identificar, pero que percibirá cada vez que abra la puerta.