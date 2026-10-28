El Rally de Asturias Histórico arranca con Carlos Sainz y Sébastien Loeb

El XVII Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz Tribute se disputa en Pravia, Salas y Muros del Nalón desde este jueves al sábado y servirá para homenajear al piloto español Carlos Sainz, que competirá con un Ford Puma Rally 1 al lado de Luis Moya, que fue su copiloto cuando ganó sus dos Campeonatos del Mundo de Rallies en 1990 y 1992.

La prueba en Pravia, Salas y Muros del Nalón presenta un recorrido total de 365,63 kilómetros, 126,65 de ellos cronometrados en 10 tramos divididos en dos etapas y cuatro bucles. La competición se desarrollará el jueves y el viernes, mientras que este jueves habrá ensayos por las mañana y un tramo urbano nocturno de 1,6 kilómetros.

M-Sport Ford Puma Rally 1 | Ford

El piloto madrileño, de 64 años, correrá con un Ford Puma Rally 1 de última generación, con Luis Moya en su asiento derecho, recuperando esa pareja que ganó los Mundiales de 1990 y 1992.

"No sabéis las ganas que tengo y la ilusión que me hace correr un rally con Carlos", valoró Moya en un vídeo de la organización de la carrera, días antes de la decimoséptima edición del rally en Asturias, que servirá para reconocer la carrera de Sainz, que vuelve a correr en asfalto.

Ford Focus WRC | Ford

En el rally estará, con un Peugeot 306 Maxi Kit Car, el francés Sébastien Loeb, una de las grandes leyendas del automovilismo mundial y uno de los pilotos más importantes de la historia de los rallies, con nueve Campeonatos del Mundo (WRC), 80 victorias en pruebas del WRC y más de un centenar de podios.

Así, "dos de los grandes santos griales de la historia" de este deporte, según destacó la organización, estarán en el Histórico de Asturias, como rivales en una prueba de asfalto por primera vez desde el Rally de Cataluña de 2004, cuando Carlos Sainz puso fin a su etapa como piloto del WRC.