Desembarca en los mercados europeos un urbano eléctrico con 480 kilómetros de autonomía y fabricado en Zaragoza

Stellantis escogió el Día del Libro, 23 de abril, para lanzar en Europa un modelo de la marca china Leapmotor, con la que está asociada. Incluso comparten fábrica en la provincia de Zaragoza. Allí es donde se ha producido el coche en cuestión, un compacto ideal para los densos contextos urbanos del continente de las letras y la Ilustración, el B05.

Tendrá un precio de salida inferior a los 27.000 euros, dependiendo del mercado y de las ayudas gubernamentales aplicables a los coches 100% eléctricos, como es el caso. Sus dimensiones no son de las más reducidas en su segmento, 4,43 metros de largo y 1,88 de ancho, buscando un equilibrio entre proporcionar suficiente espacio interior y facilidad de conducción en el contexto exterior.

Leapmotor B05 | Leapmotor

Cuerpo moderno y eficiente

Además, su diseño es sobrio y moderno, siguiendo la tendencia de incorporar una franja oscura que va de un extremo a otro del frontal y que incluye los faros. Aunque casi que lo mejor de su cuerpo es que logra un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26. Por lo tanto, es un coche capaz de exprimir sus condiciones y rendimiento.

Su motor, conectado al eje trasero, entrega 218 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 muy óptima en 6,7 segundos. Este propulsor está alimentado por una batería de 67,1 kWh que suma una autonomía de 482 kilómetros. Aunque para quien no necesite tanto y quiera ahorrar un poco en el precio de compra, existe una alternativa con batería de 56,2 kWh para 401 km de autonomía. En cualquier caso, es capaz de recargar del 30% al 80% en 17 minutos.

Leapmotor B05 | Leapmotor

Máxima seguridad

Una de las grandes virtudes de este Leapmotor B05 es su carga tecnológica. Despliega 14 sensores y cámaras gracias a los cuales funcionan un total de 21 sistemas avanzados de asistencia a la conducción que, junto a sus 7 airbags y su diseño robusto, han garantizado una máxima calificación en seguridad, 5 estrellas Euro NCAP.

Su equipamiento se extiende a llantas Swift-Wing de 19 pulgadas, asientos delanteros calefactables, techo panorámico con cortina de sol eléctrica para disfrutar de la luz natural en el interior del vehículo, o pantalla táctil de 14,6 pulgadas con una resolución de 2,5 k para el sistema multimedia. Por otra parte, está disponible en una generosa gama de colores, Amarillo Lighting, Gris Windy, Gris Galaxy, Negro Metallic o Azul Starry Night. Ya puedes ir configurando tu Leapmotor B05.