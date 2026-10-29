¿Se puede circular por la M-30 con la etiqueta B? La norma que conviene tener clara para evitar multas

Tener un coche con etiqueta medioambiental B no impide circular por la M-30 de Madrid. A pesar de las restricciones que se han ido implantando en la capital, los vehículos con el distintivo amarillo de la DGT pueden utilizar esta vía y desplazarse por buena parte del municipio. La confusión se debe a que Madrid está declarado Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero las limitaciones no afectan por igual a todos los vehículos ni son idénticas en todas las áreas de la ciudad.

La clave está en distinguir la ZBE general de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP). La regulación de Madrid ZBE se aplica a las vías urbanas de todo el término municipal, pero las restricciones generales se centran en los vehículos más contaminantes, aquellos que no tienen distintivo ambiental. Los coches con etiqueta B sí pueden circular por la M-30 y por las calles del interior de la circunvalación, aunque deben prestar atención a las zonas con normas específicas.

El principal punto donde un turismo con etiqueta B debe extremar las precauciones es el Distrito Centro. Para acceder a esta zona protegida no basta con llevar la pegatina amarilla: hay que cumplir alguna de las condiciones previstas, como estacionar en un aparcamiento autorizado o disponer de un permiso aplicable al caso. También existen supuestos específicos relacionados con residentes, personas con movilidad reducida y determinados servicios o actividades. Incumplir las restricciones de acceso puede suponer una multa de 200 euros.

Por tanto, tener etiqueta B no significa que el coche esté vetado en Madrid ni en la M-30. La recomendación es comprobar el destino antes de entrar en una zona restringida y atender a la señalización de los accesos: la diferencia entre poder atravesar la ciudad y recibir una sanción puede estar en el último tramo del recorrido.