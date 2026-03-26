La cifra de fallecidos que evitaría España en accidentes si los turismos incorporaran este sistema de seguridad

Según el análisis de Bosch basado en la antigüedad del parque español y en los datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico, en España todavía existen cerca de ocho millones de vehículos, entre turismos, furgonetas, motocicletas y ciclomotores que carecerían del sistema antibloqueo de frenos ABS.

El ABS es un dispositivo de seguridad activa que evita que las ruedas de un vehículo se bloqueen durante una frenada de emergencia, cuya función principal en coches y furgonetas no es solo detener el vehículo, sino permitir que el conductor mantenga el control de la dirección para poder esquivar obstáculos mientras frena a fondo.

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En el caso de coches y furgonetas son la mayoría los que cuentan con más de 25 años de antigüedad, ya que el ABS se hizo obligatorio para este tipo de vehículos en la Unión Europea en el año 2004, según el estudio. Respecto a las motocicletas, se contabilizan aquellas con una antigüedad superior a los 10 años, ya que, en este caso, el ABS se hizo obligatorio en la UE en el año 2017 para todas las motos de cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos.

En total, estos vehículos antiguos supondrían el 23% de un parque circulante formado por 34 millones de vehículos. Teniendo en cuenta los datos, en España se produjeron en 2024 cerca de 84.000 accidentes con víctimas de coche y furgoneta.

De esos 84.000 accidentes, en casi 10.500 accidentes estarían involucrados coches y furgonetas sin ABS. De esta forma, según cifras de la Comisión Europea, el ABS podría reducir en torno a un 10% los accidentes de tráfico en aquellos vehículos que no disponen del sistema. El estudio ha revelado que aplicando esta estimación al parque actual, cada año se podrían evitar en España alrededor de 1.050 accidentes con víctimas si todos los coches y furgonetas contaran con ABS.

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En el caso de las motos y ciclomotores, el porcentaje de vehículos sin ABS es mucho mayor el 71,6%, lo que supondría que, de los más de 28.000 accidentes de moto con víctimas, unos 20.000 corresponderían a vehículos sin ABS, por lo que se podrían evitar cerca de 8.000 accidentes.

Con respecto a los fallecidos, en 2024 murieron en España un total de 787 personas en accidentes de coche y furgoneta (98 personas murieron sin ABS), mientras que 478 fallecieron en moto y ciclomotor (342 murieron sin ABS).

En el caso de que los coches y furgonetas hubieran tenido equipado el sistema antibloqueo de frenos, se podrían evitar hasta 10 accidentes, mientras que, en el caso de motos y ciclomotores se podrían evitar 137 fallecidos al año, según las estadísticas anteriores. En este sentido, Bosch ha reclamado la renovación de los vehículos más antiguos del parque español como una "necesidad" para que España reduzca sus cifras de siniestralidad en accidentes de tráfico.