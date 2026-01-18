Aumenta la siniestralidad de los motoristas tras cerrar 2025 con la cifra más alta de fallecidos de la última década

El balance provisional de seguridad vial 2025 cerró con un total de 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, la cifra más elevada registrada en los últimos diez años. Un balance que vuelve a poner el foco en la seguridad vial de los usuarios de motocicletas, uno de los colectivos más vulnerables en la carretera.

Atendiendo al tipo de vía, 72 motoristas perdieron la vida en autopistas y autovías, mientras que la mayor parte de las víctimas, 232 fallecidos, se concentraron en vías interurbanas, donde las condiciones de circulación y el entorno viario incrementan el riesgo de siniestro vial.

Por su parte, los datos entregados recientemente por el Ministerio de Interior muestran que, en lo que respecta a los usuarios de motocicletas, el número de personas heridas hospitalizadas también aumentó, incluso en mayor medida que el de fallecidas, por lo que la siniestralidad global de las motos se incrementó en el último año.

Las motos son las que más defectos graves tienen en la ITV

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) señalan que estas cifras evidencian la estrecha relación existente entre la siniestralidad de un tipo de vehículo y su estado técnico. En este sentido, la entidad recuerda que, durante el último año del que se tienen datos (2024), las motocicletas fueron el tipo de vehículo que presentó un mayor número de defectos graves detectados en las inspecciones técnicas, en relación con el conjunto del parque automovilístico.

Las cifras del Ministerio de Industria y Turismo correspondientes a las inspecciones del 2024, muestran que el 59% de los defectos detectados en las motocicletas en las estaciones de ITV corresponden a defectos graves, una cifra muy superior al resto del parque automotor. De hecho, a las motocicletas le siguen las ambulancias y taxis, con un 38% de defectos graves; y los remolques y semirremolques, con un 32% de defectos graves.

“La motocicleta es un vehículo especialmente sensible a cualquier deficiencia técnica. Un defecto en neumáticos, frenos, suspensión o alumbrado tiene un impacto directo y mucho más severo en la seguridad del conductor que el de otro tipo de vehículo. De ahí la necesidad de que este tenga la ITV al día y, por lo tanto, cumpla con las condiciones de seguridad y protección del medio ambiente”, señala Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.