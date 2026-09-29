Ni chino, ni japonés, ni americano, ni europeo, el nuevo deportivo eléctrico viene de Arabia Saudí, por el mismo fabricante de los iPhone

Cuando pensamos en un nuevo coche eléctrico, lo normal es mirar hacia China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o alguna de las grandes potencias europeas. Pero el próximo fabricante que quiere hacerse un hueco entre los grandes llega de un lugar bastante menos habitual: Arabia Saudí.

Se llama Ceer y acaba de enseñar sus primeros coches de producción. Su carta de presentación difícilmente podría ser más llamativa: el Ceer Exobot, disponible como berlina y SUV, llegará con hasta 850 CV, tres motores eléctricos y unas prestaciones propias de un superdeportivo.

Ceer Exobot | Ceer

850 CV y de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos

La versión más espectacular es el Exobot Sedan. Utiliza tres motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 850 CV y 1.000 Nm, enviados a las cuatro ruedas. Según las cifras anunciadas por la propia marca, puede pasar de 0 a 100 km/h en solo 2,6 segundos.

Eso significa moverse directamente en territorio de deportivos de primer nivel, aunque estamos hablando de una enorme berlina de lujo de 5,26 metros de longitud. El SUV comparte buena parte de su tecnología y también alcanza los 850 CV, aunque necesita 2,9 segundos para alcanzar los 100 km/h.

La batería tiene 112 kWh de capacidad y utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Ceer anuncia hasta 670 kilómetros de autonomía para la berlina, aunque conviene señalar que la cifra corresponde al antiguo ciclo NEDC y, por tanto, no puede compararse directamente con las actuales autonomías WLTP utilizadas en Europa.

La carga del 10% al 80% puede realizarse en menos de 30 minutos. También incorpora suspensión neumática, dirección en las ruedas traseras y un sistema de dirección electrónica steer-by-wire.

Ceer Exobot | Ceer

Foxconn quiere hacer con los coches algo parecido a lo que hizo con los móviles

Pero seguramente lo más interesante del Exobot está detrás de su fabricante. Ceer nació como una empresa conjunta entre el Public Investment Fund de Arabia Saudí y Foxconn, el gigantesco fabricante taiwanés encargado de producir, entre muchísimos otros dispositivos electrónicos, buena parte de los iPhone de Apple.

Foxconn aporta precisamente su experiencia tecnológica y participa en el desarrollo de la arquitectura eléctrica y electrónica de los vehículos, mientras que Ceer también utiliza tecnología licenciada de BMW. Una combinación especialmente curiosa en un momento en el que las fronteras entre fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas son cada vez más pequeñas.

Ya hemos visto algo parecido con fabricantes tradicionales como BMW dando pasos enormes hacia el coche eléctrico, mientras compañías procedentes directamente del mundo tecnológico empiezan a interesarse por fabricar sus propios vehículos.

Ceer Exobot | Ceer

Arabia Saudí quiere fabricar coches, no solo petróleo

Ceer forma parte de un proyecto mucho mayor. Arabia Saudí lleva años intentando reducir la dependencia económica del petróleo y desarrollar nuevas industrias dentro del país. El automóvil es una de ellas.

De hecho, el Exobot será diseñado, desarrollado y fabricado en Arabia Saudí, concretamente en una nueva planta situada en King Abdullah Economic City. Las primeras unidades deberían comenzar a llegar al mercado saudí a principios de 2027.

El país ya había entrado indirectamente en la industria del automóvil mediante su fuerte inversión en Lucid, una marca estadounidense que también cuenta con una planta en territorio saudí. En CC ya hemos hablado del Lucid Air y de la enorme apuesta saudí por el automóvil eléctrico.

Ahora el salto es mucho mayor: crear una marca nacional desde cero. Y Ceer no pretende quedarse únicamente con estos dos coches. La compañía prepara una gama más amplia para los próximos años.

Por ahora no existe un precio anunciado para el Exobot ni tampoco está confirmada su llegada a Europa. Pero su primera berlina ya deja claro que Arabia Saudí no quiere entrar en la industria del automóvil fabricando simplemente un coche barato. Ha preferido presentarse con 850 CV, puertas de apertura vertical y una berlina capaz de acelerar como un superdeportivo.