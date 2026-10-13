Volkswagen rebaja casi 10.000 euros en España su nuevo Polo GTI de 226 CV, aunque debes leer bien antes de comprarlo

Las siglas GTI llevan 50 años siendo sinónimo de deportividad en Volkswagen. Desde aquel primer Golf GTI de 1976, la marca alemana ha utilizado estas tres letras para identificar algunos de sus coches más divertidos de conducir. Ahora, por primera vez en su historia, un Volkswagen GTI prescinde del motor de gasolina. Y el encargado de inaugurar esta nueva etapa no es un Golf, sino el nuevo Volkswagen ID. Polo GTI.

La firma alemana acaba de anunciar la apertura de la preventa de su nuevo deportivo eléctrico, confirmando sus características definitivas y, sobre todo, su precio. En Alemania parte de 39.995 euros, mientras que Volkswagen España ya anuncia una oferta desde 30.500 euros que incluye diferentes ayudas y campañas comerciales. Una diferencia importante que conviene explicar antes de pensar que el nuevo Polo deportivo cuesta poco más de 30.000 euros sin condiciones.

Volkswagen ID.3 GTI | Centímetros Cúbicos

El nuevo Volkswagen ID. Polo GTI tiene 226 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos

Volkswagen ha querido conservar buena parte de la receta que convirtió a los GTI en coches tan reconocibles. El nuevo ID. Polo GTI tiene un motor eléctrico de 226 CV y 290 Nm de par máximo, que transmite toda su potencia a las ruedas delanteras. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.

Pero hay algo más interesante que sus cifras de aceleración. Volkswagen ha incorporado un diferencial delantero con bloqueo controlado electrónicamente, dirección progresiva y una suspensión deportiva adaptativa DCC. Son elementos que buscan mejorar el comportamiento en curva y que demuestran que la marca no ha querido limitarse a instalar un motor más potente en su pequeño eléctrico.

También dispone de un modo de conducción específico GTI, que modifica la respuesta del acelerador, la dirección y la suspensión. Incluso activa un sonido artificial propio, una solución con la que Volkswagen intenta trasladar parte de la experiencia de sus deportivos de gasolina a este nuevo modelo eléctrico.

En cuanto a la autonomía, utiliza una batería de 52 kWh netos con la que puede recorrer hasta 429 kilómetros según el ciclo WLTP. Admite recargas rápidas de hasta 105 kW, suficientes para recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 24 minutos, siempre que las condiciones de carga sean favorables.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

¿Cuánto cuesta realmente el nuevo Volkswagen Polo GTI eléctrico en España?

Una de las grandes novedades de su lanzamiento es que ya conocemos las primeras cifras oficiales de comercialización. En Alemania, el nuevo Volkswagen ID. Polo GTI tiene un precio de tarifa de 39.995 euros, impuestos incluidos. Sin embargo, la filial española de Volkswagen ha confirmado una oferta que permite acceder al modelo desde 30.500 euros.

Hay que tener en cuenta un detalle importante: esos 30.500 euros no son un precio de tarifa sin condiciones. Volkswagen especifica que la cantidad incluye campañas comerciales, las ayudas del Plan Auto+, los Certificados de Ahorro Energético (CAES) y una bonificación vinculada a Volkswagen Financial Services. Por tanto, el precio final dependerá de las condiciones que pueda cumplir cada comprador.

La diferencia entre ambas cifras es significativa, pero también lo es respecto al Volkswagen ID. Polo eléctrico más barato, anunciado en España desde 17.900 euros con sus correspondientes campañas y ayudas. El GTI se sitúa claramente por encima de las versiones convencionales, aunque también ofrece unas prestaciones y un equipamiento considerablemente superiores.

Volkswagen ID.3 GTI | Centímetros Cúbicos

Volkswagen recupera el espíritu del Golf GTI, incluso en el interior

El diseño también conserva numerosos guiños a los GTI tradicionales. No faltan la característica franja roja del frontal, la parrilla con diseño de panal, unas llantas de aleación de 19 pulgadas, las pinzas de freno rojas y un alerón trasero específico. Es un coche eléctrico, pero Volkswagen ha procurado que cualquiera pueda identificarlo inmediatamente como un GTI.

En el habitáculo encontramos asientos deportivos con el tradicional estampado de cuadros, costuras rojas y un volante con una marca roja en la posición de las doce. El cuadro de instrumentos digital mide 10,25 pulgadas y se complementa con una pantalla central de 12,9 pulgadas.

Uno de sus detalles más curiosos es el modo retro opcional de la instrumentación, que permite recuperar una apariencia inspirada en los relojes del primer Golf GTI. Incluso la representación de la música adopta el aspecto de una cinta de casete, un pequeño homenaje a los deportivos de los años ochenta.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

Y, a diferencia de lo que podía esperarse de un utilitario deportivo, el nuevo ID. Polo GTI también resulta práctico. Su maletero ofrece 441 litros, frente a los 351 litros del Polo GTI de gasolina. Es decir, el nuevo modelo gana 90 litros de capacidad de carga pese a utilizar una plataforma completamente eléctrica.

Este lanzamiento es especialmente interesante porque el Volkswagen ID. Polo comparte su base industrial y tecnológica con el CUPRA Raval, producido en Martorell. Dos deportivos eléctricos de pequeño tamaño que permitirán comprobar hasta qué punto el Grupo Volkswagen es capaz de ofrecer personalidades diferentes utilizando una misma arquitectura.

Con este nuevo ID. Polo GTI, Volkswagen abre una etapa importante para una denominación que cumple medio siglo. La cuestión ya no es únicamente si un GTI puede funcionar sin gasolina, sino si los 226 CV, el chasis deportivo y la respuesta inmediata del motor eléctrico son suficientes para conservar aquello que hizo especiales a sus predecesores.