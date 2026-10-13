Jaguar rompe con todo su pasado: su nuevo coche cuesta 165.000 euros y no se parece a nada de lo que conocíamos

Jaguar ha decidido que, para recuperar el protagonismo que tuvo durante décadas, tenía que dejar de parecerse a sí misma. La marca británica, responsable de algunos de los deportivos más elegantes de la historia del automóvil, acaba de presentar el Jaguar Type 01. Un coche eléctrico de más de 1.000 CV, con una estética que parece llegada del futuro y un precio de partida de 165.000 euros. Es el primer modelo de su nueva etapa y, desde luego, no deja indiferente a nadie.

La presentación ha tenido lugar en Nueva York, casi dos años después de que Jaguar sorprendiera al mundo con el Type 00, aquel prototipo de formas imposibles y colores llamativos que generó tantas críticas como expectación. Muchos pensaban que el fabricante suavizaría considerablemente su diseño antes de llevarlo a producción. Pero el nuevo Type 01 demuestra que Jaguar no estaba bromeando.

Jaguar Type 01 | Jaguar

El Jaguar más radical de su historia ya es una realidad

Para comprender la importancia de este lanzamiento hay que recordar lo que ha ocurrido con Jaguar durante los últimos años. La compañía decidió despedirse de sus anteriores modelos y abandonar los motores de combustión para transformarse en una marca de automóviles eléctricos de lujo. Una decisión especialmente arriesgada para un fabricante cuya historia está estrechamente relacionada con modelos tan emblemáticos como el E-Type, el XJS o el F-Type.

En Centímetros Cúbicos ya repasamos el pasado, presente y futuro de Jaguar, desde sus deportivos clásicos hasta el prototipo Type 00 que anticipaba esta nueva generación. Ahora, aquella declaración de intenciones se ha convertido en un coche de producción.

El Type 01 conserva buena parte de los rasgos que hicieron tan polémico al prototipo original. Tiene un capó extraordinariamente largo, una línea de techo muy baja, superficies de carrocería prácticamente limpias y una trasera que prescinde de la luneta convencional. Su longitud ronda los 5,2 metros y monta unas enormes llantas de 23 pulgadas.

Jaguar Type 01 | Jaguar

Resulta interesante que, pese a su aspecto futurista, Jaguar asegure haberse inspirado en algunos de sus modelos clásicos. Las proporciones del E-Type y del XJS siguen estando presentes, aunque reinterpretadas de una manera tan extrema que cuesta encontrar una relación evidente a primera vista.

Más de 1.000 CV y 720 kilómetros de autonomía

El diseño es lo primero que llama la atención, pero las cifras del Jaguar Type 01 tampoco son precisamente discretas. La marca anuncia hasta 1.030 CV de potencia, obtenidos mediante un sistema de propulsión completamente eléctrico con tres motores. La aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa alrededor de los 3,2 segundos, unas prestaciones propias de algunos de los superdeportivos más rápidos del mercado.

Todo ello se apoya en la nueva plataforma Jaguar Electric Architecture (JEA), desarrollada específicamente para esta generación de vehículos. El Type 01 también incorpora tracción integral, dirección a las cuatro ruedas y una suspensión neumática adaptativa que busca combinar un comportamiento deportivo con el confort propio de un gran turismo de lujo.

Jaguar Type 01 | Jaguar

Pero quizá el dato más interesante para quienes quieran utilizarlo como un auténtico coche de viaje sea su autonomía. Jaguar anuncia hasta 720 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra muy considerable para un automóvil de semejante tamaño y potencia.

Además, utiliza una arquitectura eléctrica de 850 voltios y admite cargas rápidas de hasta 350 kW en corriente continua. Según el fabricante, puede recuperar energía suficiente para recorrer 320 kilómetros en apenas 13 minutos, siempre que se den las condiciones adecuadas de carga.

Estas características dejan claro que Jaguar no quiere fabricar simplemente un deportivo eléctrico de grandes prestaciones. Su intención es recuperar el concepto del gran turismo: un automóvil capaz de viajar largas distancias a gran velocidad, con un elevado nivel de confort y sin renunciar a una personalidad muy marcada.

Jaguar Type 01 | Jaguar

165.000 euros para recuperar el prestigio de Jaguar

El precio es probablemente el elemento que mejor explica la nueva estrategia de la compañía. Jaguar ha anunciado una tarifa de partida de 165.000 euros, aunque todavía tendrá que confirmar los precios definitivos. Los pedidos se abrirán a principios de 2027 y las primeras entregas están previstas para el segundo semestre de ese mismo año.

Esto supone un cambio importante frente a la Jaguar que conocíamos. Durante los últimos años, la marca competía con fabricantes como BMW, Audi o Mercedes-Benz mediante berlinas y SUV de lujo relativamente convencionales. Ahora pretende situarse en un escalón mucho más exclusivo, donde la diferenciación y el diseño tienen tanto peso como las prestaciones.

De hecho, hay una paradoja interesante en esta estrategia: Jaguar quiere recuperar el carácter especial que convirtió al E-Type en un automóvil legendario, pero para conseguirlo ha decidido romper con buena parte de los códigos estéticos que identificaban a la marca.

Jaguar Type 01 | Jaguar

El riesgo es evidente. Sus clientes tradicionales pueden no reconocerse en esta nueva propuesta y atraer a un público diferente, dispuesto a gastar más de 160.000 euros en un Jaguar eléctrico, no será sencillo. Especialmente en un mercado donde existen alternativas de lujo con una reputación ya consolidada.

Sin embargo, también es cierto que Jaguar necesitaba encontrar una identidad propia. Y, al menos en ese aspecto, resulta difícil negar que lo ha conseguido. El Type 01 no parece una berlina alemana, tampoco intenta imitar a Tesla y difícilmente puede confundirse con cualquier otro automóvil.

La verdadera incógnita llegará en 2027, cuando deje de ser un coche de presentación y empiece a encontrarse con compradores reales. Porque una cosa es conseguir que todo el mundo hable de un automóvil y otra muy distinta lograr que alguien esté dispuesto a pagar 165.000 euros por él. Jaguar ya ha conseguido lo primero. Ahora tendrá que demostrar lo segundo.