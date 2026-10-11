Verstappen arrasa en Singapur y Antonelli tendrá su primer match point en Austin

Con un dominio absoluto de semáforo a bandera, liderando las 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay, Max Verstappen siguió haciendo historia con su primera victoria en Singapur, la número 73 de su trayectoria en el Gran Circo. Ahora, solo se le resiste el triunfo en Madring.

Mientras, Antonelli, que completó el podio justo por detrás de Leclerc, hizo valer su tercer puesto para afianzar su ventaja en el campeonato de Pilotos sobre su compañero George Russell, noveno este domingo; ahora, el italiano atesora 102 puntos de ventaja sobre el británico, 111 sobre Hamilton -sexto este domingo- y 119 sobre Verstappen, y podría ser campeón en Austin si acaba el Gran Premio si acaba con una renta de 125 puntos.

A pesar de la lucha con Leclerc una vez apagados los semáforos, Verstappen, poleman del sábado, logró conservar su posición de privilegio para afianzar su primera posición al paso por la primera curva, con Hamilton tercero. Mientras, Antonelli contenía a los McLaren y Russell, que arrancó decimonoveno, ganaba terreno.

Sainz, por su parte, mejoraba tres plazas en el arranque, y Alonso, que partía desde el pitlane tras usar su sexto turbocompresor del año, se situaba decimonoveno. Sin embargo, las buenas noticias duraron poco para el madrileño, que en la sexta vuelta perdía lo ganado al acusar problemas de batería y ser adelantado por los dos Haas.

La aparición del virtual safety car por un problema en la caja de cambios del coche del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que se quedó detenido en la salida del pitlane, amenazó con agitar el avispero, pero todo se mantuvo igual. Además, Verstappen comenzó a apretar.

Hamilton, el único que apostó por los medios en la salida, realizó la primera parada en la vuelta 19 para enfundarse el blando, y tras él entraron Antonelli y Leclerc para vestir el medio. Por delante, el holandés siguió tirando hasta el giro 33, cuando paró en boxes para volver a salir primero.

El VSC provocado por la salida de pista del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) en la vuelta 39 de 62 permitió a muchos, como Leclerc, Antonelli y Russell, sacar parada gratis, mientras Ferrari apostaba por una estrategia rara: paraba a Leclerc y no a Hamilton, con ruedas blandas y mucho más gastadas.

La consecuencia: el monegasco adelantaba al heptacampeón del mundo, tras petición de su equipo, en el giro 46, todo para intentar que el primero cazase al neerlandés. Sin embargo, la apuesta de la Scuderia condenó a Hamilton, que vio cómo primero Antonelli -que había visto la bandera blanca y negra por exceder en tres ocasiones los límites de pista- y luego el vigente campeón, el británico Lando Norris (McLaren), le pasaban. Apenas restaban siete vueltas.

Nada cambió y Verstappen pudo al fin vencer un domingo en Singapur, liderando un podio que completaron Leclerc y Antonelli. Norris y el australiano Oscar Piastri (McLaren), que en el penúltimo giro adelantó a Hamilton completaron el Top 5. Tras ellos, el heptacampeón del mundo, el neozelandés Liam Lawson (RB), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), Russell y el francés Isack Hadjar (Red Bull) acabaron en la zona de puntos.