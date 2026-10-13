Renault tenía un problema con su nuevo 4 eléctrico y cree haber encontrado la solución: hacerlo más barato

El Renault 4 original no necesitaba grandes prestaciones ni tecnologías sofisticadas para convertirse en uno de los coches más queridos de Europa. Su secreto era mucho más sencillo: ofrecía espacio, practicidad y un precio relativamente asequible. Décadas después, Renault ha recuperado aquel nombre para uno de sus coches eléctricos más interesantes, aunque con una diferencia importante respecto a su antepasado: su precio. Y eso es precisamente lo que la marca francesa quiere empezar a cambiar.

Con motivo del Salón del Automóvil de París de 2026, Renault ha anunciado una actualización del Renault 4 E-Tech eléctrico que incluye mejoras de autonomía, nuevo equipamiento y, sobre todo, una versión más económica denominada Jogging. La novedad está en una batería diferente y un motor menos potente, dos decisiones que deberían permitir reducir considerablemente los costes de fabricación.

Renault lanza el R4 Plein Sud: el clásico “4 latas” en versión descapotable | Europa Press

El Renault 4 más barato tendrá 110 CV y una nueva batería

Hasta ahora, el Renault 4 eléctrico se comercializaba con dos configuraciones principales: una de 120 CV y batería de 40 kWh, y otra de 150 CV con 52 kWh. La nueva versión Jogging se situará por debajo de ambas y utilizará un motor eléctrico de 110 CV, perteneciente a la misma familia mecánica que el del Renault Twingo eléctrico.

Sin embargo, el verdadero cambio se encuentra bajo el suelo. Renault sustituirá las actuales baterías de química NMC por una nueva batería LFP, de ferrofosfato de litio, con 37 kWh de capacidad bruta y 36,5 kWh útiles. Esta tecnología prescinde del níquel y del cobalto en su cátodo y permite reducir los costes de producción, algo especialmente importante para fabricar coches eléctricos asequibles.

Pese a contar con una batería más pequeña, el Renault 4 Jogging ofrecerá 305 kilómetros de autonomía homologada en ciclo WLTP. Es una cifra muy próxima a la de la versión de 40 kWh, que ahora alcanza los 310 kilómetros. Dicho de otro modo, el comprador renunciará a algo de potencia, pero apenas perderá autonomía respecto al modelo inmediatamente superior.

Tampoco será un vehículo limitado exclusivamente a los desplazamientos urbanos. El nuevo Renault 4 podrá utilizar cargadores rápidos de hasta 80 kW en corriente continua, con los que recuperará del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 25 minutos. Sus prestaciones serán suficientes para un uso cotidiano, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos.

El nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico | Renault

Un coche eléctrico sencillo, pero sin renunciar a lo importante

La filosofía del Renault 4 original también se trasladará al equipamiento. La versión Jogging prescindirá de algunos elementos sofisticados para contener el precio, pero conservará características que hoy resultan especialmente útiles.

De serie contará con climatización manual, instrumentación digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También incluirá sensores de aparcamiento traseros, cámara de marcha atrás y una banqueta posterior abatible en proporción 60/40.

Esto plantea una cuestión interesante: ¿realmente necesita un coche eléctrico económico una enorme batería, cientos de caballos y un equipamiento propio de un vehículo de lujo? Para muchos conductores que utilizan el coche principalmente en ciudad y alrededores, probablemente resulte más útil disponer de un vehículo espacioso, práctico y suficientemente equipado a un precio razonable.

Y ahí es donde el Renault 4 podría recuperar parte de la filosofía que hizo tan popular al modelo original. No se trata de fabricar el eléctrico más tecnológico, sino uno que responda a las necesidades reales de quienes buscan un coche para todos los días.

Renault 4 | Renault

El resto de los Renault 4 también mejorará su autonomía

La llegada de la versión económica no será la única novedad. Renault también ha conseguido mejorar la eficiencia de las dos versiones que ya comercializa, sin necesidad de aumentar la capacidad de sus baterías.

La variante de 120 CV y 40 kWh pasa de 308 a 310 kilómetros de autonomía homologada, mientras que la de 150 CV y 52 kWh aumenta de 409 a 415 kilómetros. En la versión Plein Sud, equipada con un techo de lona practicable, la autonomía alcanza ahora los 400 kilómetros.

Estas pequeñas mejoras se han conseguido mediante modificaciones aerodinámicas, especialmente en los retrovisores exteriores y en los revestimientos de los bajos del vehículo. Son cambios discretos, pero demuestran que mejorar la eficiencia puede resultar tan importante como instalar baterías cada vez más grandes.

La gama también incorporará nuevas funciones tecnológicas, como el preacondicionamiento manual de la batería para optimizar la recarga rápida, mejoras en los asistentes de conducción y una cámara de visión de 360 grados disponible en los acabados superiores. Además, Renault estrenará una edición especial Roland-Garros, con una decoración exclusiva y un equipamiento más refinado.

Renault 4 E-Tech | Renault

La gran incógnita es cuánto costará el Renault 4 más barato

Renault todavía no ha anunciado el precio de la nueva versión Jogging en España, aunque ha confirmado que llegará antes de que termine 2026. Su posicionamiento por debajo del actual acabado Evolution deja claro que el objetivo es ofrecer un acceso más económico a la gama.

Como referencia, el Renault 4 eléctrico de 120 CV y 40 kWh tiene actualmente un precio de partida anunciado en el configurador español de 27.954 euros, antes de aplicar las posibles ayudas públicas. Por tanto, será necesario conocer la tarifa definitiva de la versión Jogging para valorar hasta qué punto supone un ahorro significativo.

La diferencia es importante porque el mercado de coches eléctricos económicos se está volviendo cada vez más competitivo. Modelos de marcas como Dacia, Citroën, MG o BYD están presionando los precios y obligando a los fabricantes europeos a replantearse qué equipamiento y qué autonomía necesitan realmente sus modelos de acceso.

El Renault 4 cuenta con una ventaja que muchos de sus rivales no tienen: un nombre cargado de historia y una imagen que conecta con varias generaciones de conductores. Pero la nostalgia, por sí sola, no basta para vender coches. Si Renault consigue acompañarla de un precio verdaderamente competitivo, el nuevo Jogging podría convertirse en la versión que mejor represente el espíritu de aquel Renault 4 que nació para poner la movilidad al alcance de más personas.