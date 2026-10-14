Alfa Romeo pone al día su gama: más opciones para Junior, Tonale, Giulia y Stelvio

Alfa Romeo mueve ficha para mantener al día cuatro de sus modelos clave. Junior, Tonale, Giulia y Stelvio reciben cambios que afectan principalmente al diseño, los acabados, el equipamiento y las posibilidades de configuración. Una actualización con la que la marca italiana busca que su gama se adapte a perfiles de cliente cada vez más diferentes sin renunciar a sus señas de identidad.

El Junior es el que concentra buena parte de las novedades. Los cambios se perciben especialmente en el interior, que estrena paneles de puertas, nuevos revestimientos y asientos realizados con materiales de mayor calidad, además de nuevos acabados para el salpicadero y la consola central.

También crece la oferta de llantas. Entre las nuevas incorporaciones aparecen unas de 19 pulgadas con diseño de cuatro orificios, acabado diamantado y posibilidad de pintura mate, mientras que las de 18 pulgadas adoptan un diseño de tres orificios y acabado gris.

Pero si hay un apartado en el que el Junior destaca frente a buena parte de sus rivales es en la variedad de sistemas de propulsión. El SUV urbano de Alfa Romeo puede configurarse con motor eléctrico, tecnología híbrida con tracción delantera y una versión híbrida Q4 con tracción a las cuatro ruedas.

Tonale: gasolina, diésel, híbrido enchufable y hasta 20 pulgadas

El Tonale mantiene también una de las gamas más variadas de Alfa Romeo. El SUV compacto ofrece diez colores de carrocería, incluidos dos tonos bitono, cinco configuraciones para el interior y siete diseños diferentes de llantas, con tamaños que van desde las 17 hasta las 20 pulgadas.

La variedad se traslada igualmente a los motores. La gama combina diferentes tecnologías para cubrir desde quienes buscan una mecánica híbrida convencional hasta quienes todavía prefieren el diésel o quieren dar el salto a un sistema híbrido enchufable.

La oferta está formada por el 1.5 Hybrid de 175 CV con cambio automático DCT de siete velocidades, el 1.6 diésel de 130 CV con transmisión DCT de seis marchas y el híbrido enchufable Q4 de 270 CV, que combina electrificación con tracción total.

Giulia y Stelvio mantienen la receta Alfa

Los Giulia y Stelvio reciben una actualización más centrada en mantener vigentes sus argumentos de diseño, tecnología y dinámica de conducción. En Europa, ambos modelos mantienen el motor turbodiésel 2.2 de 160 CV, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción trasera, además de una alternativa con tracción integral Q4.

En el apartado tecnológico, los dos incorporan un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas con el característico diseño 'telescope', mientras que el sistema multimedia Alfa Connect Navi dispone de una pantalla de 8,8 pulgadas y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

El equipamiento incluye también elementos como control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, cargador inalámbrico para el teléfono y diferentes asistentes de conducción.

Parte de la actualización responde además a las nuevas exigencias normativas. Tanto Giulia como Stelvio incorporan software actualizado y una cámara destinada a monitorizar al conductor, integrada en el pilar A.

Con estos cambios, Alfa Romeo no reinventa su gama, sino que opta por una actualización progresiva: más posibilidades para configurar cada modelo, nuevas opciones de equipamiento y una oferta mecánica que, especialmente en Junior y Tonale, mantiene abiertas varias vías entre combustión, hibridación y electrificación.