¿Buscas berlina con personalidad? Hyundai tiene la respuesta, cuesta 30.000 euros, y tiene motor 100% eléctrico

Bienvenida, bienvenido. Si te apetecía una berlina que se saliera del libreto, has caído en el lugar correcto, porque a veces, cuando miramos por el retrovisor, el reflejo nos devuelve un coche con alma en su categoría. Y es que, al mismo tiempo, ese coche, por esencia, por diseño, necesita ser observado. Ha sido concebido para ese fin. Luego, sí, viene la pata técnica, el propósito mecánico. Será la gama Ioniq una pionera en movilidad eléctrica, pero su sedán nos deja una enseñanza: el orden de los factores sí altera el producto.

En el Hyundai Ioniq 6, primero enaltecer su lenguaje visual cargado de originalidad. Luego, atender su ingeniería, su tracción trasera o total, sus baterías de 63 y de 84 kWh, su par de 605 Nm cuando lleva doble motor eléctrico y funciona como AWD, los 680 km de autonomía que promete cuando se propulsa con su eje trasero y toda especificación que compruebe ausencia de señal térmica para la cual este cuatro puertas no fue desarrollado.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Las autonomías se miden por capacidad de batería, pero también por aerodinámica. El Hyundai Ioniq 6 la ejecuta con soluciones puntuales como los tiradores de las puertas enrasados, pero la simboliza con una figura incomparable, un mérito no menor cuando en sectores más generalistas del segmento, enfocados más en la utilidad y las prestaciones, el anclaje estético se ve desplazado a un segundo plano. En líneas generales, este coche no da lugar a las dudas ni a las confusiones: solo basta su silueta para identificarlo y las molduras e insignias están de más.

El Hyundai Ioniq 6, un sedán con personalidad

En líneas generales, porque, tal vez, una mínima excepción se active visto desde la zaga. Imposible esquivar la nostalgia que produce ese estilo de Porsche 911 con alerón de cola de ballena. Los caminos conducen a esa interpretación y, en este eléctrico surcoreano, el camino hacia el sector traser es la curvatura de su línea de cintura que recorre el coche de punta a punta y es su rasgo más identitario.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Hay intenciones retrofuturistas en el frontal. Lo veo en su calandra, también en un diseño de luces que entienden su rol: tecnología sin invadir, pues esta berlina es lo que es producto de sus superficies limpias de carrocería. Si quisiera, te recomendaría este Hyundai por sus tecnologías avanzadas.

Puertas adentro, entre pantallas y funciones que sobresalen como los retrovisores laterales interiores –sus Digital Side Mirrors, que consisten en proyectar mediante cámaras lo que ocurre detrás– digitalización tiene de sobra, dentro de un habitáculo de calidad. Todo, no obstante, comienza en su vidriera: el Hyundai Ioniq 6 es, por sobre todas las cosas, un diseño de sedán con personalidad. Por lo que representa, por sus altos estándares, su precio final de 30.765 euros sujeto a financiación le pone el decoro necesario para consumarlo como un eléctrico en absoluto inalcanzable.