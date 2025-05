Bruselas sigue en sus trece y no quiere aplazar la fecha de prohibición de la venta de los coches de combustión

La Unión Europea parece que no quiere salirse de la línea que lleva trazando desde hace varios años con la industria de la automoción. La mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo han decidido en una votación rechazar la propuesta de eliminar la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035 por parte de los llamados Patriotas por Europa. Grupo al que pertenece Vox y que presentó esta iniciativa a fin de dar más tiempo a los fabricantes a encontrar alternativas al coche eléctrico que les permita seguir adelante con su negocio.

Entre los muchos grupos que se han postulado en contra de la idea están el PSOE y el PP, alineados completamente con los ideales de la Comisión Europea en este sentido. Y eso que recientemente ha habido peces gordos en la automoción, como Luca de Meo o John Elkan, que han advertido de la necesidad que sienten sus marcas de que se replantee la fecha de entrada en vigor de la prohibición de la comercialización de los vehículos que equipen motor de gasolina o de diésel. De esta forma, los políticos vuelven a ignorar las peticiones de un sector que seguirá teniendo que encontrar soluciones por su cuenta.

Una realidad que no se quiere asumir

El mercado no engaña: los conductores europeos compran coches lo más baratos posible porque no pueden permitirse un EV en la mayoría de los casos. Es cierto que, por ejemplo en España, el Plan Moves III ha ayudado y sigue haciéndolo para que ganen peso. Sin embargo, parecen no ser suficientes para que haya un despegue definitivo de los eléctricos. Por ello, las distintas compañías automovilísticas exploran opciones como la tecnología híbrida, que les está dando en los últimos tiempos un respiro ante tanta restricción como lo demuestra el hecho de que son la primera opción en países como el nuestro.

Y es que con los aranceles al coche eléctrico chino, las decisiones de las instituciones comunitarias parecen contraproducentes. Y es que China ha demostrado ir varios pasos por delante en el EV, pero lejos de establecer alianzas que les permitan enseñar lo que les ha llevado al éxito, las tasas que les impusieron en su día siguen ahí. Dicho lo cual, o Europa se pone en manos chinas para hacer eléctricos accesibles y que hagan realidad su ambición - eliminación de las tasas mediante por supuesto - o no le quedará más remedio que intentar seguir sobreviviendo con los híbridos e indagar en otras opciones como los combustibles sintéticos.