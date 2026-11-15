Fiat 500 Hybrid, el "gigante" para la ciudad que solo gasta 5,3 litros cada 100 kilómetros

El 500, el modelo más emblemático de Fiat, no podría ser solo 100% eléctrico. Así, en la búsqueda de sumar a su gama una versión sostenible, pero que permita llegar más lejos o que se convierta en una transición más natural hacia la electrificación.

Hoy tenemos con nosotros el nuevo Fiat 500 Hybrid: mismo diseño italiano, equipamiento y conectividad, pero con un motor híbrido combinado con una transmisión manual de 6 velocidades.

Por fuera, estamos ante un coche realmente pequeño, ya que mide solo 3,63 metros de largo, por lo que tenemos un frontal corto, donde destaca la denominación 500 en el centro de la parrilla, rematado con unos faros LED redondos.

Fiat 500 Hybrid | Centímetros Cúbicos

En el lateral, unas llamativas llantas de 17 pulgadas; y una parte trasera, con caída, los emblemáticos pilotos del 500 y el logotipo FIAT en grande, completan el diseño. Eso sí, se trata del acabado tope de gama, el RED La Prima, por lo que sumamos unas molduras laterales cromadas y un techo fijo de cristal, además de logotipos específicos con esta denominación.

Detalles que siguen en su interior, en los reposacabezas, por ejemplo. Estos asientos ergonómicos con ajuste manual son lo más llamativo, cuatro plazas rodeadas de elegancia y similares formas redondeadas al exterior.

El acabado Pearl se extiende por todo el salpicadero, en una tonalidad diferente al resto y con forma de onda, muy limpio y suave, además de un volante bicolor. También hay un hueco para dejar el móvil con el mismo sentido y un maletero de 183 litros.

También cuenta con un buen nivel digital. Un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas redondo, y una pantalla táctil de 10,25, a la que se puede proyectar totalmente tu teléfono gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Interior del Fiat 500 Hybrid | Centímetros Cúbicos

Bajo el capó del 500 Hybrid tenemos un motor híbrido FireFly de tres cilindros y 1 litro, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades, que ofrece una potencia total de 65 CV.

En concreto, estamos ante un propulsor microhíbrido en el que, gracias a su sistema eléctrico de 12 Voltios, la eficiencia es su gran ventaja, porque ofrece un consumo homologado de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

Además de ganar las ventajas que ofrece la etiqueta ECO. Es un motor de potencia contenida, con una aceleración suave, pero tiene un empuje suficiente gracias a ese “punch” eléctrico que ofrece la microhibridación para mover a este pequeño urbanita.

Interior del Fiat 500 Hybrid | Centímetros Cúbicos

Gracias a su tamaño, permite maniobras muy precisas, y también es seguro. Ante esto último hay que destacar que equipa un buen número de asistentes.

Destacan, en concreto, funciones de ayuda a la conducción optimizadas para la ciudad, entre las que figuran el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico. Además de su cámara trasera, que ofrece una vista amplia y detallada del entorno, para que aparcar o maniobrar marcha atrás sea sencillo y cómodo.

Aunque su hábitat natural es la ciudad, la ventaja de tener una mecánica híbrida es que no estás tan condicionado por la carga, y te permite salir en un momento dado de tu rutina diaria, sin la necesidad de estar pendiente de enchufes.

Eso sí, tenemos que tener presente que la potencia es la que es, y no vamos en un superdeportivo, por lo que dará la talla y cumplirá para el uso que se espera de él, pero no te va a pegar al asiento en cada aceleración, ni tampoco lo pretende.

La otra ventaja de esta mecánica híbrida es que, al tener una parte eléctrica, Fiat asegura que podrás moverte durante cortos periodos de tiempo con el motor de gasolina apagado y en modo cero emisiones.

Hay muchos urbanitas en el mercado, pero pocos tan capaces como este. Su diseño único sumado a estas dimensiones, consumos y seguridad hacen de este vehículo una gran opción.