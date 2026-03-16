Bentley se inspira en Canarias para uno de sus coches más lujosos

A 1.270 metros sobre el nivel del mar, en la isla de Gran Canaria, se despliega una pequeña aldea llamada Artenara, nombre de origen aborigen. Con poco más de 1.000 habitantes, esta diminutísima esquina del planeta ha cobrado mucho protagonismo en los últimos días por culpa de la marca de automóviles de lujo Bentley.

Cuando los ingleses piensan en Gran Canaria, tienen más en mente el soleado sur, con las playas y los hoteles de todo incluido. Por eso, resulta curioso que una de sus marcas nacionales haya escogido la denominación de una aldea del interior de la isla para una nueva versión de su SUV XXL Bentayga, modelo cuyo nombre (también aborigen) ya proviene de un roque de la cumbre grancanaria.

Bentley Bentayga Artenara | Bentley

Componentes Mulliner

En la versión Artenara encontramos nuevos componentes de Mulliner, empresa que personaliza vehículos de lujo como este de Bentley. Entre los elementos introducidos, destacan las llantas de 22 pulgadas o la parrilla doble diamante que otorgan un mayor tono de elegancia y exclusividad a este modelo.

La gama de colores en los que está disponible la carrocería del Bentayga Artenara es bastante amplia: Beluga, Granite, Pale Brodgar, Sequin Blue, Glacier White, Dark Sapphire, Verdant o Havana. El inferior de las puertas y los parachoques compartirán el color de todo el exterior para ampliar la sensación de continuidad de la carrocería.

El interior de la edición Artenara hace referencias a la cumbre rocosa y verde de Gran Canaria, con dibujos que se reproducen en los asientos y en las puertas. Además, el nombre Artenara se encuentra grabado en distintas partes del habitáculo para que quede claro que esta versión del Bentley Bentayga es particular.

Bentley Bentayga Artenara | Bentley

Dos motorizaciones

Este SUV XXL con 5,1 metros de largo y 1,7 metros de alto para hasta 484 litros de maletero, integra dos posibles motorizaciones, una de gasolina con un propulsor V8 que entrega 550 o 650 CV (con un consumo medio de 13 litros cada 100 kilómetros), y otra híbrida enchufable con un V6 con 462 CV de potencia, con consumo de 6,7 litros cada 100 kilómetros.

En cualquier caso, el Bentley Bentayga se vincula a una tracción total. Con un precio de partida superior a los 220.000 euros, el coste de la edición Artenara debería ascender sobre los 300.000 euros, y se une a otras versiones como la Mulliner (el tope de gama), la Atelier o la Azure. Como ya ocurrió con el Seat Arona, Canarias vuelve a ser protagonista en la industria del automóvil.