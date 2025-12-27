Es el brutal acabado más exclusivo para el Toyota Corolla, pero no te hagas ilusiones

Se ha ido, el acabado se ha ido. Pasó por la gama Corolla como una estrella fugaz. A decir verdad, regresó como tal, porque había formado parte años atrás, se había retirado de las opciones y luego retornado en los últimos modelos. Y ahora esa estrella brilla por su ausencia. Es clave la aclaración: la ausencia en el Corolla, tanto berlina como hatchback, porque los japoneses la derivaron a la gama superior y, con los Toyota 2026, incursiona en referentes como el Prius, el Camry y los SUV.

¿Lo elegirías para tu Corolla? Aunque considero que revitalizaría a tu Corolla Hatchback español –lo que no es poco, al hablar de un coche de tradición que sabe reinventarse año a año y adecuarse a la competencia más moderna–, te recomiendo que te limites a imaginar y que no vayas más allá. Hay versiones destinadas a regiones específicas y la europea es una que, cada vez que aparece, se queda fuera de la fiesta. Norteamérica, un reducto en el que el estilo Nightshade va y viene en el coche más vendido de la historia.

Toyota Corolla Nightshade | Toyota

Se trata de una edición especial que suele ser fácil de encontrar en los concesionarios de Estados Unidos, pero no en los españoles. Y lo hace en ambas carrocerías. Ya sea cambiándole la cara al sedán o bien al cinco puertas, esta faceta es para clientes que buscan destacar. Tomando como referencia su incursión más reciente por el Corolla –modelo 2024 tanto para el cuatro puertas como para el hatchback y modelo 2025 solo para este último–, la Nightshade Edition respetó un mismo hilo conductor y repartió apariencias, otorgando a cada carrocería una personalidad distinta.

En cada caso, con un abanico de opciones para el exterior, pero cada una promocionándose con una apariencia insignia. Te preguntarás de qué manera lució el compacto de cinco puertas, cuál fue en su última propuesta esa apariencia de bandera. En el hatchback, hablar de bitonalidad es relativo. El techo negro de la casa, el conocido como “Midnight Black Metallic”, se complementaba con solidez con el blanco “Wind Chill Pearl”, pero lo que marcaba la diferencia –igual que en la berlina– eran sus llantas de 18 pulgadas. Ese acabado en bronce hacía posar la mirada abajo y le obsequiaba al coche un sentido de combinación tricolor.

Toyota Corolla Nightshade | Toyota

Ese bronce en las llantas aportaba una buena cuota de ese hilo conductor que en dichos modelos del Corolla unió al hatchback y al sedán, así también como los detalles oscurecidos aplicados en secciones tales como las molduras de las luces antiniebla y los logotipos de la marca.

Ahora bien, las llantas en bronce se potenciaban cuando la pintura de carrocería se unificaba en “Midnight Black Metallic” absoluto. Las imágenes del sedán haciendo uso de este estilo dan fe y el cinco puertas también cambiaba su carácter cuando se lucía de esa manera, aunque, para este último, el mencionado tricolor era esa opción que hoy elegiría si estuviese disponible de este lado del Atlántico. Espero que algún día suceda…