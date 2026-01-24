Esta es la baliza con la que los ladrones te siguen hasta tu casa, y no es la V16

Si llevas meses preocupado por la V16 y sus supuestos peligros de rastreo, puede que estés mirando al dedo en lugar de a la luna, porque mientras el debate sobre la baliza de emergencia copa los titulares, existe otro dispositivo mucho más discreto que los delincuentes utilizan desde hace años para seguir los movimientos de sus víctimas, y el último caso conocido acaba de saltar a la luz en Andalucía con un atraco violento a un joyero que acabó con un botín de 180.000 euros.

Así fue el robo al joyero de Arcos

La banda liderada por el delincuente apodado Tripocho colocó una baliza GPS en los bajos del coche de su víctima un día antes del asalto, y lo hizo entrando de madrugada en el garaje del joyero en Córdoba sin que nadie se percatara. El dispositivo les permitió conocer en todo momento la posición exacta del empresario, así que cuando este llegó a Arcos de la Frontera con un maletín lleno de joyas, los atracadores sabían perfectamente dónde y cuándo actuar.

Lo que delató a la banda fue precisamente esa misma baliza, porque como se suele decir "la policía no es tonta", y la Guardia Civil analizó los datos del GPS y descubrió que había sido activada dos días antes en el interior de un bloque de las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Los investigadores rastrearon los movimientos del dispositivo y comprobaron que sus portadores se detuvieron en una gasolinera de la A-4 cerca del aeropuerto sevillano, donde las cámaras captaron a dos de los detenidos bajándose de un vehículo. Después, el GPS registró una parada junto al garaje de la víctima a las 02:39 de la madrugada, coincidiendo con el momento en que las cámaras de videovigilancia grabaron a dos individuos entrando para colocar el dispositivo.

Robo de coches | Freepik

¿Qué son estas balizas y dónde se compran?

Estos localizadores GPS no tienen nada que ver con la V16 ni con ningún dispositivo de emergencia, sino que son pequeños rastreadores que cualquiera puede comprar legalmente en Amazon o en tiendas especializadas por precios que van desde los 30 euros hasta los 300 euros dependiendo de las prestaciones. Los más vendidos rondan los 50 euros y ofrecen seguimiento en tiempo real, autonomía de varios meses y aplicaciones móviles para controlar la ubicación desde cualquier parte del mundo.

Los modelos más utilizados por delincuentes suelen incorporar potentes imanes de neodimio que permiten fijarlos a cualquier superficie metálica sin necesidad de instalación, así que basta con agacharse junto a un coche y pegarlos en los bajos del chasis en cuestión de segundos. Algunos tienen el tamaño de una caja de cerillas y baterías que aguantan hasta 90 días en modo reposo, lo que los hace prácticamente indetectables para quien no los busque específicamente.

En las tiendas especializadas en seguridad se venden incluso como "balizas tipo lapa" con autonomías de hasta 30 días y plataformas de seguimiento gratuitas de por vida, y sus fabricantes los promocionan para gestión de flotas o control parental, aunque claro, hay quienes lo usan para delinquir, y eso debería abrir un debate acerca de las condiciones en que se venden estos aparatos.

Robo en vehículo | Agencias

¿Cómo puedes protegerte de este tipo de rastreo?

Si sospechas que alguien podría estar interesado en seguir tus movimientos, deberías revisar periódicamente los bajos del vehículo y buscar cualquier objeto extraño adherido al chasis, especialmente cerca de las ruedas y en aquellas zonas donde un imán podría fijarse con facilidad. Los delincuentes suelen elegir ubicaciones que sean accesibles pero poco visibles, así que una linterna y cinco minutos de tu tiempo podrían ahorrarte un disgusto considerable. Presta atención a los huecos del paragolpes usando el tacto de tu mano.

También existen detectores de frecuencias GPS que pueden alertarte de la presencia de estos dispositivos, aunque su precio ronda los 100 euros y requieren cierto conocimiento para usarlos correctamente, pero es sin duda lo recomendable si eres un perfil de riesgo. Otra opción es prestar atención a cualquier señal de que alguien ha accedido a tu garaje o ha manipulado tu vehículo, porque como demuestra el caso del joyero de Arcos, los ladrones necesitan acceso físico al coche para colocar la baliza.

Mira, mientras todo el mundo discute sobre si la V16 es un peligro para tu privacidad, los delincuentes llevan años usando tecnología que se vende libremente en Internet para rastrear a sus víctimas, así que quizá sea buen momento para echar un vistazo debajo de tu coche, por si acaso.