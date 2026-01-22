¿Debe regalarte la baliza V16 el concesionario cuando compras un coche nuevo?

La baliza V16 conectada es obligatoria en todos los vehículos en España desde el 1 de enero de 2026. Es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro y reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia que llevábamos en el maletero. La V16 no solo emite luz de advertencia cuando la activas, sino que también se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir tu ubicación en tiempo real y avisar a otros conductores de que hay un problema en esa zona.

Cuando comprabas un coche nuevo era habitual hasta ahora que el concesionario o la marca te entregaran los triángulos de emergencia como cortesía. Venían con el coche casi como parte del equipamiento de serie, y ahora que los triángulos han quedado obsoletos y la V16 es obligatoria, muchos compradores se preguntan: ¿me tienen que dar la baliza V16 cuando compro un coche nuevo? ¿Es obligación del concesionario incluirla?

La respuesta de la DGT te va a decepcionar: no, no están obligados. Según explica Tráfico en su web oficial, "la obligación de disponer del dispositivo es del titular del vehículo". Es decir, eres tú quien tiene que comprarte la baliza, y no el concesionario. Eso sí, la DGT también aclara que "tal y como ocurría con los triángulos, es frecuente que el concesionario decida suministrarlo al comprador del vehículo". Frecuente, pero no obligatorio.

Concesionario | Centímetros Cúbicos

Una cortesía que no es obligación legal

La clave está en entender que regalar los triángulos (y ahora potencialmente la V16) siempre ha sido una deferencia comercial, y no una obligación legal. Los concesionarios lo hacían porque quedaba bien, fidelizaba al cliente y el coste de unos triángulos era ridículo, pero con la V16 la cosa cambia porque el precio ronda los 20-30 euros por unidad, bastante más que unos triángulos de plástico.

Algunos concesionarios están manteniendo la cortesía e incluyen la baliza V16 en la entrega del vehículo, especialmente en compras de gama media-alta o cuando hay promociones activas, pero otros directamente pasan y te dicen que "la baliza te la compras tú". No hay una norma fija y depende completamente de la política comercial de cada marca o concesionario.

Lo que está claro es que cuando sales del concesionario con tu coche nuevo, legalmente tienes que llevar la V16 contigo. Si no te la han dado, te toca comprarla antes de circular. La responsabilidad es tuya como titular del vehículo, y si te para la Guardia Civil y no la llevas, la multa te la comes tú, no el concesionario.

Entonces, si voy al extranjero, ¿necesito una baliza V16 si viajo a España desde el extranjero y me vale en el extranjero si viajo desde España? | Agencia

¿Y si vendo mi coche? ¿Tengo que incluir la V16?

Aquí surge otra duda habitual: si vendo mi coche de segunda mano, ¿tengo que dejar la baliza V16 incluida o me la puedo quedar? La DGT también se pronuncia sobre esto y la respuesta es la misma: no hay obligación legal. "Eso es algo que se puede acordar en la transacción", explican desde Tráfico.

En la práctica significa que puedes vender tu coche sin la V16 y quedártela para tu próximo vehículo (si es compatible), o puedes dejársela al comprador como parte del trato. Es negociable. Eso sí, la DGT recuerda que "en cada momento, el titular es el responsable de dotar la V16, por lo que cuando se transfiere, pasa a ser obligación del nuevo titular".

Traducción: que si compras un coche de segunda mano y no trae la baliza V16, es problema tuyo y no del vendedor. Tendrás que comprarte una antes de circular. Y si vendes tu coche sin baliza, el nuevo propietario no puede reclamarte nada porque no estabas obligado legalmente a incluirla. Todo queda en lo que hayáis acordado en la compraventa.

Lo sensato, tanto si compras nuevo como de segunda mano, es dejarlo claro desde el principio: ¿incluye V16 o no? Si compras en concesionario, pregunta antes de firmar. Si compras de particular, negocia si entra en el precio o no. Y si te dicen que no la incluyen, suma esos 20-30 euros extra al presupuesto porque la vas a necesitar sí o sí.