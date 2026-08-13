Todas las ayudas que puedes pedir para comprar un coche eléctrico

Apenas un tercio de los compradores de vehículos eléctricos conocen las ayudas e incentivos que podrían pedir para reducir la factura, una cifra "preocupante" no solo por las ventas que se pierden, sino por el fallo que esto supone en el funcionamiento de las políticas públicas europeas.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe Consumer Monitor 2025 del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO), elaborado con datos extraídos de una encuesta a distancia a más de 3.000 conductores con permiso de conducir en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

En concreto, solo el 31 % de los compradores europeos saben que existen subvenciones para la adquisición de un vehículo eléctrico de batería nuevo, al tiempo que el 30 % dicen no conocer las deducciones fiscales disponibles y el 21 % desconoce por completo la existencia de ayudas, del tipo que sean.

En opinión de Faconauto, la patronal española de los concesionarios de vehículos, en la práctica, esto significa que una parte muy importante de los ciudadanos está tomando decisiones de compra sin conocer todos los apoyos a los que podría acceder.

Este diagnóstico coincide con los resultados de otro estudio elaborado por Faconauto junto a Sigma Dos, que establece que el 37,8 % de los consumidores no compraría un vehículo eléctrico si no pudiera acceder a ayudas y que otro 41,7 % solo lo haría si los incentivos fueran "claros, accesibles y libres de trabas burocráticas".

Por lo tanto, el reto ya no es solo disponer de programas de ayudas, sino conseguir que la información llegue realmente al comprador, ya que "un incentivo que el ciudadano desconoce o no sabe cómo solicitar pierde buena parte de su capacidad para influir en la compra" y, por lo tanto, juega en contra del impulso de la electrificación del sector.

Los concesionarios son los "traductores" de las ayudas

Los concesionarios desempeñan un papel esencial como principal canal de información y asesoramiento para el comprador y están capacitados para "traducir" esas ayudas y aclarar al cliente aspectos clave como cuál será el coste final del vehículo, qué incentivos puede solicitar, qué requisitos debe cumplir y cómo afectan esas ayudas a su decisión.

En cuanto al Plan Auto+, la valoración de Faconauto es positiva, ya que se trata de una medida "muy esperada" por el sector y supone un avance hacia un sistema de ayudas "más sencillo, ágil y previsible para el ciudadano".

Aprobado esta misma semana en el Consejo de Ministros, el plan está dotado con 400 millones de euros y contempla ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de un coche eléctrico y de hasta 5.000 euros para las furgonetas.

Entre los principales avances del programa destacan la voluntad de simplificar la tramitación, el mayor protagonismo que adquieren los concesionarios en el acompañamiento al cliente y la posibilidad de colaborar en la gestión de las solicitudes, facilitando así el acceso de los ciudadanos a los incentivos.

En este ámbito, los concesionarios son un aliado natural de la Administración, ya que constituyen el principal punto de información y asesoramiento para los consumidores durante todo el proceso de compra.