Los automóviles y motocicletas de Honda ganan por cuarta vez consecutiva los Premios de diseño Red Dot

Desde que la industria automotriz échase a rodar, la calidad e innovación se han convertido en los grandes objetivos. Desafíos que cada año se recompensan más en forma de diplomas, trofeos o ambas cosas; como se da en el caso de los Red Dot Design Awards, uno de los grandes galardones de diseño del mundo, que hace pocos días premió de nuevo a la firma japonesa Honda.

Desde el año 2020 sus modelos de coche y moto reciben al menos tres premios dentro de la categoría de Diseño de Producto. Este año se han llevado dicho reconocimiento sus Civic e:HEV 2022 y Type R 2023 así como sus motocicletas CB750 Hornet 2023 y XL750 Transalp 2022.

El nuevo Honda Civic Type R | Honda Motor Co., Ltd.

Sobre sus automóviles, se trata de dos modelos Civic novedosos en lo estético y en innovación: el híbrido e:HEV por la distancia entre ejes más larga, línea de techo más baja y sofisticada, y línea de cintura con zona acristalada más amplia; el deportivo Type R por sus pasos de rueda más anchos, llantas de 19 pulgadas, alerón trasero funcional para la aerodinámica, alfombrillas rojas, asientos deportivos envolventes, palanca de cambios con forma de lágrima y grupo de controles digitales específico.

En cuanto al par de motocicletas, también cuentan con caracterísiticas particulares: la naked deportiva CB750 Hornet (de corte 'streetfighter') por el motor de 755 cc de dos cilindros paralelos y encajados en un bastidor ligero de acero tipo diamante, y depósito de combustible con forma de ala de avispa; la eléctrica crossover XL750 Transalp (inspirada en la XL600V Transalp de 1986), con idéntico motor a la anterior, por su carenado y parabrisas esculpido, y altura moderada.

La nueva Honda CB750 Hornet | Honda Motor Co., Ltd.

Con estas recientes victorias la fabricante suma 13 premios de diseño Red Dot en el último cuadrienio, incluido el 'Best of the Best' que recibió su eléctrico Honda e el pasado 2020; vehículo que junto a su también premiada, en 2020, motocicleta CBR1000RR-R Fireblade SP se encuentra en el museo de diseño contemporáneo de Red Dot (Red Dot Design Museum), ubicado en la ciudad alemana de Essen, uno de los más importantes a nivel internacional.