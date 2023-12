Las autoescuelas aprueban la rebaja de la edad mínima para conducir a los 17 años, pero con más requisitos al acompañante

Hace tan solo un par de semanas, el Consejo Europeo anunció la aprobación de una orientación general sobre la reforma de la directiva del permiso de conducir. El objetivo de dicha reforma no es otro que adelantar la edad mínima para poder circular por las carreteras como conductor, eso sí, siempre acompañado de un adulto en el asiento del copiloto.

En España, actualmente, contamos con el requisito mínimo de tener cumplida la mayoría de edad para adquirir el permiso de conducir B. Una norma que con la reciente decisión de la Unión Europea va a cambiar, introduciendo la conducción acompañada a los 17 años.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en lo relativo a la introducción de novedades en el permiso de conducir europeo, afirmando que, con esta medida, se refuerza la seguridad vial con medidas que mejoran las habilidades de los conductores como la conducción acompañada y otras que garantizan unas cualidades psicofísicas, además se facilita la libre circulación con el reconocimiento mutuo de los permisos digitales.

Las autoescuelas lo ven como una buena idea, pero con dos matices que afectan a los acompañantes

Si bien la nueva propuesta europea rebaja en doce meses la edad mínima requerida para superar la fase práctica del carnet de conducir, esta no se encuentra exenta de condiciones. Bajo esta nueva normativa, el conductor menor debe haber cumplido los 17 años. Además, el novel deberá estar acompañado en todo momento por un adulto que haya cumplido 24 años y tenga una experiencia mínima de 5 años como conductor. Asimismo, se aclara que este acompañante no podrá haber perdido su carnet de conducir en el último lustro por acumulación de sanciones y que tan solo se podrá circular por el territorio nacional.

La Confederación Nacional de Autoescuelas se ha pronunciado a favor de la conducción acompañada, eso sí, añadiendo un par de matices. Los profesionales de la educación vial consideran esta propuesta como un movimiento que puede servir a que los jóvenes de 17 años se animen a obtener el permiso.

Los dos pilares en los que la patronal de autoescuelas particulares de conductores pide que se sustente la nueva medida son los siguientes. El primero de ellos, consiste en una participación activa de la autoescuela, no solo en la formación del aspirante a conductor, sino que también en la del acompañante. La segunda y última, aboga por la necesidad de que la persona responsable que vaya como copiloto tenga una formación específica, además de cumplir con una serie de requisitos como la edad, la antigüedad, etc.

Enrique Lorca, presidente de CNAE y de la Asociación Europea de Autoescuelas explicaba que “el adelanto de los 18 a los 17 años de la edad mínima para la conducción de turismos puede resultar interesante, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones”. En el modelo alemán, que es según esta asociación el más seguro, el aspirante debe prepararse en la autoescuela para, posteriormente, examinarse, exactamente igual que cualquier otro futuro conductor. En caso de que apruebe, como no dispone aún de la edad reglamentaria para circular, recibe una licencia provisional que le permite conducir acompañado de un tutor hasta que cumpla los 18. Si en ese lapso no ha cometido infracciones graves, se le concede el permiso definitivo.

El otro modelo que se toma de referencia para la aplicación de una conducción autónoma correcta es el francés. En el país francófono, el alumno realiza 20 horas prácticas con su profesor de autoescuela. Después de este tiempo, si este certifica que ya se encuentra capacitado para conducir acompañado, lo hace. En esta situación, el maestro también supervisa este proceso, y cuando considera que el aspirante ya está preparado, se presenta a la prueba práctica.