La infraestructura de carga sigue sin estar lista: ¿estamos preparados para el coche eléctrico?

Hay varias razones que explican por qué la mayoría de los conductores en España y en el resto de Europa no han dado el paso al coche eléctrico: los mayores precios que tienen respecto a un modelo de combustión, la escasez o ausencia de puntos de carga cercanos a su lugar de residencia, hechos como los incendios provocados recientemente por las baterías de iones de litio, su escasa autonomía en algunos casos... En este post nos detendremos en el segundo punto nombrado, la infraestructura de los puntos de carga, que siguen sin ser suficientes en muchos rincones de nuestro país para abastecer a los usuarios que los tienen.

La realidad la hemos comentado en posts anteriores, de forma que cada vez hay más puntos y estos crecen a un ritmo notable, pero el crecimiento no llega a todos los territorios por igual. Por no hablar de que los cargadores rápidos - de 150 kW o más - son los más escasos de todas las tipologías que hay y que aproximadamente el 22 % del total no funciona por diversos motivos. por ello, cabe preguntarse si realmente estamos preparados para el coche eléctrico.

Se están dando pasos, pero no se contenta a todos

No es menos cierto que, con ayudas como el Plan Moves III, los avances que están logrando las marcas con las baterías y la creciente presencia de estos puntos de recarga, actualmente es más fácil adquirir un coche eléctrico que hace un tiempo no muy lejano. Sin embargo, queda mucho por hacer. Porque no es normal que un porcentaje tan grande de puntos de recarga en España siga sin funcionar porque la burocracia va a su ritmo o porque hayan descerebrados que se les haya ocurrido romperlos. Tampoco es halagüeño que la infraestructura se concentre en cuatro autonomías por encima del resto: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Todas ellas tienen entre 3.400 y 5.005 puntos instalados y concentran cerca de la mitad del total en España. En el otro extremo están regiones como Extremadura, Asturias o Galicia, que no llegan ni a 1.000 estaciones. Así que esta es una asignatura pendiente claramente. Como también es el hecho de que la construcción no debe detenerse si el Gobierno quiere cumplir el objetivo de 100.000 cargadores para el año 2030 y, de esta forma, satisfacer la demanda que presuntamente habrá en nuestro país. Como también aumentar los ya citados puntos de carga rápida, que están por debajo del 10 % y son los más necesarios.

Dicho esto, queda un largo camino para estar preparados - de verdad - para que el coche eléctrico llegue a todo el mundo en las mejores condiciones posibles.