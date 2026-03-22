Audi pondrá fin a una de sus gamas más longevas y legendarias, que también era su buque insignia

Hay señales inequívocas de que una relación se acaba. La versión automovilística de quitar las fotos con tu pareja de Instagram sería que la marca cierre los pedidos de un modelo en su mercado local. Esto es lo que ha pasado con Audi, la pista que evidencia que su vínculo con el A8 está cerca de terminar. La producción de este coche tan mítico del fabricante alemán da sus últimos suspiros.

No solo en el país germano sino en otros tantos, Audi ha sacado el A8 de su configurador y dado que ya se venía rumoreando con el fin del modelo y la búsqueda de un sustituto, resulta incontestable pensar que su fin se acerca. Son más de tres décadas desde que esta berlina grande empezó a producirse en 1994, con cuatro generaciones mediante.

Audi A8 | Audi

Lujo e innovación

El Audi A8 fue una gran novedad para la industria del automóvil por ser uno de los primeros vehículos de producción en serie con una carrocería completamente de aluminio para evitar la oxcidación. Sin duda, representó la llegada al mercada de una berlina lujosa y de características innovadoras que atrajo la atención de muchos conductores.

Las últimas actualizaciones han supuesto reducir el A8 a motorizaciones híbridas, tanto MHEV como PHEV. Es decir, híbrida suave y enchufable, de las cuales se vendieron solo 2.031 unidades en 2025, un 21,9% menos que el año anterior. El paso lógico sería integrar una propulsión 100% eléctrica a este modelo, pero parece que la marca alemana prefiere desarrollar una nueva berlina grande con esta motorización desde cero en lugar de adaptar el A8 porque este proceso conllevaría mayores costes.

Audi A8 2022 | Audi

Aliados en Volkswagen

Sin embargo, los planes de Audi sobre el sucesor del A8 han cambiado por completo. Se hablaba de compartir con Porsche (ambas marcas se encuentran enmarcadas dentro del Grupo Volkswagen) la plataforma eléctrica del que será su próximo SUV, el K1. Pero existen muchas dudas sobre el futuro eléctrico de Porsche, que parece haber cambiado el rumbo preestablecido.

Las consecuencias son tristes. El Audi A8 moriría y el fabricante alemán dejaría su hueco huérfano durante años hasta desarrollar un sustituto, ya sea por su cuenta o con la asociación de otra marca. Los amantes del automovilismo ya se están acostumbrando a que los modelos históricos nos abandonen por causa de la electrificación, un detalle que puede provocar un recelo sentimental hacia las nuevas motorizaciones sostenibles.