Asistimos con Porsche al E-Prix del Circuito de Madrid Jarama-RACE

Hablar de Porsche es hablar también de historia de la competición. El fabricante alemán tiene un palmarés envidiable, con más de 30.000 victorias en diversas disciplinas del automovilismo, destacando los 19 triunfos en la madre de todas las carreras: las 24 Horas de Le Mans. Además de GTs, Rallyes y, ahora, en monoplazas.

En la temporada 2019/2020 entró en la Fórmula E con mucha fuerza, una categoría en la que ha conseguido dos Campeonatos Mundiales de Pilotos: en 2024 con Pascal Wehrlein y en 2025 con Jake Dennis. Y la pasada temporada también se hicieron con el Campeonato de Equipos y Constructores.

En el programa anterior, Juanjo os contó todas las peculiaridades de esta carrera. Ahora, vamos a mostrar qué se siente al vivirla desde dentro, con el equipo Porsche.

Fórmula E con el equipo Porsche | Centímetros Cúbicos

Mola mucho asistir a estos eventos junto a la marca de Stuttgart, porque no solo disfrutas de la competición en sí, sino también de las muchas actividades interesantes que hay alrededor. Como es la presentación en sociedad del nuevo Porsche Taycan Turbo GT “Formula E World Champion”.

Un “one-off” que no se comercializará, construido expresamente para Porsche Ibérica, y que rinde homenaje a la victoria de la marca en esta competición en 2025, como muestra la exclusiva pintura de su exterior.

Como os comenté, Porsche nos tenía preparada alguna sorpresita. Y no es otra que llevarnos volando por el circuito a bordo de un Taycan GTS.

Se trata de la versión más equilibrada del Taycan, que recientemente ha recibido una actualización. Es capaz de entregar hasta 700 CV de potencia. Además, incorpora la nueva función “push to pass” heredada de la Fórmula E, que al pulsar un botón, durante 10 segundos, adquiere hasta 95 CV extra de potencia.

Fórmula E con el equipo Porsche | Centímetros Cúbicos

Porsche afronta su séptima temporada en la Fórmula E con mucho entusiasmo y ganas de comerse el mundo. Pero también tiene hueco para la solidaridad en la competición.

Bajo el lema “Racing for Charity”, el fabricante de coches deportivos de Stuttgart donará 400 euros por cada vuelta completada por sus dos Porsche 99X Electric oficiales durante esta temporada. Donaciones que se destinarán a varias organizaciones benéficas, entre ellas la Fundación Ferry Porsche.

Una de las actividades mas esperadas de esta Fórmula E es el Grid Walk, donde podemos ver las máquinas listas, los semáforos a punto de ponerse en verde. Ahora sí que sí, empieza el espectáculo y la emoción.

Fórmula E con el equipo Porsche | Centímetros Cúbicos

Parece que Pascal Wehrlein vio el futuro, porque pudo escalar a la tercera posición en el primer E-Prix de Madrid, logrando unos valiosos puntos para el Campeonato.

El piloto alemán se subió al podio tras luchar junto a Dan Ticktum y adelantarle en los últimos segundos de la carrera. Por su parte, Nico Muller también realizó una gran actuación, finalizando octavo.

La Fórmula E es una disciplina que cada vez se pone más interesante y parece que está enganchando a los aficionados. Con Porsche, hemos visto que la marca mantiene la misma actitud tanto en las 24 Horas de Le Mans como aquí: ser cada vez más rápidos, mejores y tecnológicos. Algo que traspasa los circuitos y llega a sus coches de calle.