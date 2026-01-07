Las marcas olvidadas de Stellantis empiezan a arrasar en España y demuestran que también sabemos de coches

El sector premium del gigante Stellantis ha alcanzado el 3% de cuota en el mercado español al apostar por el lujo francés y la elegancia "Made in Italy" para quienes buscan algo más que un coche cualquiera.

Pocas combinaciones evocan tanto como la de Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia, que son tres nombres míticos. Alfa Romeo representa desde 1910 la deportividad italiana llevada al extremo, DS Automobiles encarna el lujo francés con el legendario "Tiburón" de 1955 como inspiración, y Lancia cumplirá 120 años en 2026 volviendo a la carga después de décadas en el desierto de la irrelevancia. Las tres llegan las campanadas pegando el campanazo con novedades importantes y una posición sólida dentro del top 8 del segmento premium español.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale | Alfa Romeo

El Alfa Romeo Junior arrasa y los alfistas se rinden ante el B-SUV

El Alfa Romeo Junior se ha convertido en el modelo más vendido de la marca italiana este 2025 y ha contado con una acogida espectacular tanto entre los "alfistas" veteranos que se temían lo peor como entre quienes descubren por primera vez lo que significa llevar el "Biscione" en el capó. Tanto que ha vendido el 71% de las unidades en España.

El nuevo Tonale representa un 14,7% de las matriculaciones por delante del Stelvio con un 11,6%, y eso quiere decir que el apetito por los SUV compactos premium sigue siendo voraz y que la versatilidad para aparcar y moverse por ciudad pesa tanto como las prestaciones deportivas que tanto gustan a los italianos.

Además, Alfa Romeo incorporará nuevas motorizaciones y series especiales para esa clientela que adora el carácter italiano para este 2026 que entra.

DS Nº8 | DS

DS Automobiles celebra su décimo aniversario demostrando que el lujo francés vive

DS Automobiles ha cerrado 2025 celebrando una década marcada de propuestas elegantes al estilo francés, nada de lo que hacen los alemanes, y el DS Nº8 se ha convertido en el buque insignia de la "maison" parisina a la zaga de las huellas del legendario "Tiburón" mientras que el DS Nº4 redefine la berlina del segmento C Premium con diseño, prestaciones y un cuidado por los detalles que roza la obsesión.

DS Automobiles acumula 30.000 vehículos vendidos en sus 11 años en España, y el DS 7 es el modelo estrella con un 70% de las matriculaciones en 2025, y de esas ventas, el 35% corresponde a motorizaciones eléctricas o híbridas enchufables.

La marca está imponiéndose entre los particulares mientras mantiene su enfoque en el B2B, donde predominan pymes y autónomos que necesitan coches elegantes para visitar a sus clientes sin tener que recurrir a un Audi.

No es todo lujo tradicional. DS Automobiles arrancará 2026 con la Serie DS PERFORMANCE Line, que está inspirada en el equipo de Fórmula E que competirá en el Jarama de Madrid en marzo, y las primeras unidades llegarán en febrero. Además se espera un modelo sorpresa del que aún no se sabe nada y nuevas opciones de acabados para el DS3

Lancia Ypsilon HF | Lancia

Lancia vuelve por todo lo alto con el HF y el esperadísimo Gamma

Lancia vuelve a la carga en 2026 celebrando sus120 años en pleno renacimiento después de décadas convertida en una marca zombi que solo vendía el Ypsilon en Italia y aprovecha para presentar el nuevo Lancia Gamma.

Es un regreso auténtico en el que la firma abrirá 6 nuevos “showrooms” premium denominados Casa Lancia en las principales áreas metropolitanas hasta completar los 16 puntos de venta.

El Clúster Premium de Stellantis llega a 2026 con los deberes hechos para ofrecer alternativas con personalidad propia frente a las marcas alemanas y apostando por la pasión italiana y el lujo francés en un mercado donde todo el mundo quiere un Audi, un BMW o un Mercedes porque es lo que llevan los vecinos.