La línea cronológica del Volkswagen Golf: el siglo XXI y el giro de la séptima generación

Partiendo del actual Golf 8/8.5, en una primera entrega dimos un salto a los primeros modelos y pausamos el recorrido por el ícono alemán en la tercera generación, la de los noventa, la despedida al siglo XX. En esta segunda parte, el reinicio es con el Volkswagen Golf Mk4, la puerta al nuevo milenio. Una de mis épocas favoritas en cuanto a diseño: carrocerías limpias, pero elementos descontracturados. El Golf comercializado desde 1997 hasta el 2003 no fue la excepción.

La evolución de los faros fue visual, pero también tecnológica y, mientras la crítica recibió con los brazos abiertos a su concepto estético fundado en líneas con curvas más pronunciadas, los clientes empezaron a beneficiarse de novedades en mecánica y seguridad: el debut de la inyección directa y la aparición del Golf R en 2002, y la inclusión de nuevas bolsas de aire para las cabezas y de la estabilidad electrónica.

Volkswagen Golf 1.9 TDI | Volkswagen

La quinta generación significó una profundización en todo sentido. Los faros delanteros dieron la bienvenida definitiva al siglo XXI, el juego de airbags agregó bolsas laterales opcionales para los ocupantes de la segunda fila, la conducción se vio favorecida por una rigidez aumentada y la novedad la aportó la transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

Aunque el lenguaje de diseño del antecesor me sigue resultando más convincente, es claro que con el Mk5 el Golf mutó su personalidad: moldura lateral longitudinal desvanecida de atrás hacia adelante, calandra liberada de lo establecido hasta ese entonces, una silueta hatchback diferente en general.

Volkswagen Golf R32 | Volkswagen

Casi lo contrario ocurrió en la transición del Golf 5 al sexto capítulo, comprendido entre el 2008 y el 2012. Los elementos y rasgos, por supuesto, cambiaron –aquella moldura paralela a la línea de cintura fue total–, pero el concepto general no se movió demasiado. El Golf Mk6 conservó el tratamiento de la silueta que había caracterizado a la quinta generación. Más carácter y presencia de parte del frontal, eso sí. La calandra baja se apoderó de la escena y la principal volvió a unirse a las ópticas, que ahora recibía sus extremos con irreverentes puntas de flecha.

En cuanto a lo funcional, la novena bolsa de aire se destinó a las rodillas –Euro NCAP le otorgó al Golf 6 las cinco estrellas– y el nivel de asistencia a la conducción se volvió más complejo al incorporar el Park Assist y las luces de carretera automáticas.

VW Golf | Volkswagen

Y entonces tocamos puerto en la séptima generación (portada), la que cubrió casi toda la década del 2010 y la que marcó un retorno a tiempos pasados. No solo por ciertos rasgos, como su calandra queriendo homenajear a la de la tercera generación –aunque, al mismo tiempo, mirando hacia el futuro signado por el advenimiento de la tira LED en el Golf 8–, sino también por fue el diseño más deportivo desde las primeras dos generaciones.

No por nada los responsables del área de diseño de la marca han volcado sobre la mesa el rumor que anticipa una posible inspiración del futuro Golf eléctrico en el Golf Mk7, que sin dudas significó un quiebre en este aspecto. Y hablando de eléctrico, fue aquel Golf el que, en el 2014, lanzó el primer EV del compacto, cuando todavía los híbridos no habían llegado.