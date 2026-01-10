Si el Volkswagen Golf Negro Carbón ya era brutal, prepárate para la nueva versión 50 Aniversario del GTI que llega este 2026

GTI, tres siglas para siempre. Gran Turismo Inyección... Gran Turismo Iniezione, perdón. En italiano, porque el origen se remonta al Maserati 3500 GTi de comienzos de los años sesenta. Pero una cosa es segura y desde Wolfsburgo no dudaron en salir a reafirmarlo en las últimas horas –como si hiciera falta despejar dudas–. "Cuando se habla de GTI, se habla de Volkswagen", sentenció la marca en su reciente boletín sobre el 50° aniversario de la leyenda.

El 2026 es el año del Volkswagen Golf GTI, que cumple sus primeras cinco décadas, y las palabras de los alemanes tienen sustento, porque fue aquel MK1 de 1976 el que popularizó la insignia, el que rápidamente se la apropió en términos comerciales, pero sobre todo culturales, al generar una ola de ventas desde el primer año. Y hablando de lo cultural, tal ha sido la historia forjada por la firma alrededor de las tres letras que, medio siglo después, se ha quebrado la barrera de su significado técnico.

Volkswagen GTI 50 Aniversario | Volkswagen

Porque es un hecho que los futuros eléctricos llevarán la marca en sus modelos. Primero lo hará la versión más prestacional del ID.Polo, que anticipa una potencia de 226 CV. Más adelante, tal vez, lo repita el futuro Golf eléctrico, pautado para los años finales de la década. Para Volkswagen, no hay pérdida ni distorsión del sentido, sino la continuidad de un linaje, del lazo afectivo más allá de las propulsiones. Es una declaración de principios: la tradición no se toca.

Los planes de Volkswagen para el 50° aniversario del Golf GTI

Más allá de la trascendencia de la insignia, el que en el 2026 festeja 50 años en la cadena de producción, el que representante por excelencia y por derecho de las siglas, es el Golf GTI. Como sucediera en 2024 con el aniversario del Golf básico, Volkswagen ya tiene su calendario armado para celebrarlo.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 | Volkswagen

Para empezar, repetirá la fórmula de campaña de dos años atrás: recorrer la historia. Esto lo hará desde el miércoles 28 de enero, cuando en el Rétromobile de París, que casualmente también cumple 50 años, se exhiban al público los modelos del pasado. De inmediato, del 30 de enero al lunes 2 de febrero, las diferentes generaciones del ícono alemán visitarán el Bremen Classic Motorshow.

¡Déjà vu! Es que, predecible, Volkswagen no solo reitera la hoja de ruta por los mismos salones de clásicos, sino también el impostergable lanzamiento de la edición especial para la ocasión. El Volkswagen Golf GTI Edition 50, con su potencia sin precedentes para el modelo –el Golf GTI más potente de la historia hasta el momento–, se presentó e inició su producción en 2025, y durante el primer trimestre del nuevo año iniciará las entregas. En España, su producción limitada a 325 unidades alude a la potencia máxima en cuestión y, desde el configurador oficial, puedes consultar stock.