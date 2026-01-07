Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

El piloto español Tosha Schareina logró su segunda victoria consecutiva en el Rally Dakar 2026, que se está disputando en Arabia Saudí, en la cuarta etapa del rally-raid, la primera parte de la maratón, para colocarse líder en la clasificación general de motos, empatado con el estadounidense Ricky Brabec, mientras que Carlos Sainz perdió más tiempo del esperado, pero aguanta arriba en la general en la categoría 'Ultimate'.

El valenciano está desatado. Tras unas primeras tres jornadas muy conservador, Schareina dio un golpe en la mesa, venciendo en una etapa complicada a nivel de navegación, y lo repitió este miércoles, abriendo en solitario durante la mitad de los 417 kilómetros de especial en la primera parte de la etapa maratón.

Schareina, con las bonificaciones por abrir pista, se adjudicó su segunda etapa consecutiva con un tiempo de 4:31:56, solo 6 segundos más rápido que Brabec, que fue junto al valenciano en la parte final de la jornada. El estadounidense Skyler Howes, también con de Honda, cerró el 'top 3' de la jornada, solo 10 segundos más lento.

Con este crono, el español se coloca líder de la general, aunque con el mismo tiempo que el estadounidense. El australiano Daniel Sanders, que acabó quinto la etapa, se queda tercero en la general a 1:24 del valenciano. Y es que todo apunta a que todo girará en torno a Schareina, Sanders y Brabec, después además de que Edgar Canet se dejara casi 4 minutos en esta jornada y marche cuarto en la general, a 11 minutos de la cabeza.

Daniel Sanders | EP

En la categoría 'Ultimate', Henk Lategan firmó una victoria incontestable en esta cuarta etapa, de nuevo muy perjudicial para los que este martes tuvieron un día favorable, en una jornada muy positiva para los Toyota -cinco coches de la marca nipona en el 'top 7'-, con el permiso de los Dacia de Nasser Al-Attiyah, que fue segundo en la etapa, y Sébastien Loeb, que fue quinto. El polaco Marek Goczal cerro el podio del día.

Mientras, Carlos Sainz sufrió el ritmo alto de Lategan y se dejó más de 27 minutos con el sudafricano en la etapa, aunque sigue aguantando en la clasificación general, que lidera ahora el propio Lategan, a 15:54 de la cabeza. Sí mejora, y mucho, Al-Attiyah, que ya es segundo en el rally, a 3:55 del líder.

El madrileño supo sufrir en un día que tocaba salir delante y ser conservador, aunque quizá no estaba previsto ceder un crono tan abultado, pero lo más positivo es que el Ford de 'El Matador' no ha sufrido graves daños en esta primera parte de la etapa maratón, confiando en que este jueves tendrá de nuevo una oportunidad de acercarse a la cabeza en la general, que hoy sufrió un vuelco importante.

Además, Cristina Gutiérrez y Laia Sanz volvieron a rendir a un gran nivel. La burgalesa, que fue quinta este martes, acabó en esta cuarta jornada en la 19ª posición después de un final de etapa duro -cierra el 'top 10' en la general-; mientras que la de Corbera de Llobregat acabó 14ª y sigue dentro del 'top 20' en la general.

Esta cuarta etapa dejó el abandono del saudí Yazeed Al-Rajhi debido a unos problemas técnicos sufridos en el kilómetro 234, los cuales terminan con la carrera del campeón del Rally Dakar el año pasado.