Así puedes recuperar dos puntos del carnet gratis con la DGT

Siempre se agradece tener los 15 puntos del carnet de conducir ante cualquier infortunio e imprevisto. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más razones para que te multen con las ocurrencias que tienen desde el Gobierno o desde la DGT. No obstante, esta última te ofrece una manera muy interesante de recuperar dos puntos del permiso de circulación sin que tengas que hacer un esfuerzo descomunal en absoluto. El fin de la institución de tráfico no es otra que reducir los accidentes en la carretera y por eso emprenden la iniciativa que te vamos a detallar.

En el marco del llamado Plan de Actuación 2024/2025, la DGT permite a los conductores llevar a cabo un curso de conducción segura y eficiente que les reportará la recuperación de puntos ya comentada. Ese curso no tiene ninguna limitación en lo que a vehículos se refiere, ya que está dirigido a conductores de turismos, motos y ciclomotores. Asimismo, dispone de una parte teórica y otra práctica. La primera dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos y se reparte entre el inicio y el final de la formación. Después, se intercalan sesiones prácticas que refuerzan los conocimientos más importantes con una duración de 4 horas y 15 minutos.

Las sesiones prácticas consisten en llevar a cabo distintos ejercicios en circuitos cerrados y en vías abiertas a la circulación. Dicho esto, el único requisito que la DGT exige a los conductores para beneficiarse de la bonificación es no tener los 15 puntos máximos en el carnet de conducir. En otras palabras: que si no has perdido nunca un punto o recuperaste todos antes hasta llegar al tope puedes hacer el curso pero no podrás tener 17 puntos en el carnet. La periodicidad que permite el programa es de una vez cada dos años para cada vehículo. Así que cúrate en salud e invierte tiempo en mejorar tus destrezas al volante para evitar sorpresas desagradables en la calle y en la carretera.