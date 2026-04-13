Así es el nuevo motor de Repsol con unos consumos mínimos y 100% sostenible

La movilidad sostenible está en la mira no solo de marcas que se dedican a la venta de vehículos, también otras que como Repsol, se dedica a la comercialización de carburantes, y está buscando alternativas al combustible tradicional.

Para ello, se han aliado con otra compañía, Horse Powertrain, que ya tiene años de experiencia en el mundo del motor, habiendo trabajado con Renault y Geely en otras ocasiones.

El resultado de esta cooperación ha sido la creación de una unidad de potencia híbrida, con la particularidad de que la gasolina que utiliza es de origen 100% renovable. Algo muy interesante, si tenemos en cuenta que el 97% de vehículos europeos sigue llevando motores de combustión.

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El nombre de este motor es el Horse H12 Concept, que en realidad es una evolución de su anterior versión, el HR12. Las mejoras están referidas sobre todo al apartado de reducción de pérdidas internas durante la combustión, permitiendo conseguir hasta un 44% más de eficiencia térmica.

Como resultado de estas mejoras, este nuevo motor homologa unos consumos muy bajos de 3,3 litros a los 100 kilómetros. Según datos de la propia compañía, recorriendo una cantidad de 12.500 kilómetros al año las emisiones se reducirían la friolera de casi 1,8 toneladas de CO2 menos.

La buena noticia es que este proyecto ya ha pasado la fase del banco de pruebas, lo siguiente es probarlo en un vehículo este mismo año para tratar de avanzar la fase de producción en serie.