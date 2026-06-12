Las baterías de los coches eléctricos pueden alargarse hasta un 23% gracias a la IA

Las baterías de los coches eléctricos sufren muchísimo cada vez que los conectas a un cargador rápido. El desgaste continuo reduce su vida útil y obliga a los conductores a preocuparse por el rendimiento a largo plazo.

Por suerte, la ciencia acaba de encontrar una solución revolucionaria que solo requiere una actualización digital. Investigadores de la Universidad de Chalmers en Suecia han diseñado un programa capaz de frenar el desgaste de las baterías sin cambiar una sola pieza del vehículo.

Actualmente, los cargadores rápidos inyectan electricidad siempre con la misma intensidad, provocando que el litio se acumule en la superficie y arruine los componentes internos.

El nuevo sistema inteligente de los científicos Changfu Zou y Meng Yuan vigila en tiempo real la carga y el desgaste para regular la potencia exacta que entra al coche.

Las simulaciones demuestran que las baterías pasan de resistir 571 ciclos de carga convencionales a soportar 703 ciclos completos gracias a la IA. Lo mejor de todo es que la velocidad de recarga rápida se mantiene intacta en unos 24 minutos.

Este avance técnico es totalmente viable y se implementará mediante actualizaciones inalámbricas en los coches que ya circulan por la calle. Este descubrimiento, publicado en la revista IEEE Transactions on Transportation Electrification, promete transformar la industria automotriz. Evitar visitas al taller actualizando el coche desde casa es el cambio que el mercado de vehículos eléctricos necesitaba.