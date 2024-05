Las aseguradoras alertan sobre el inmenso riesgo de no contar con la ITV en regla

No son pocas las compañías de seguros que, cada poco tiempo, lanzan advertencias a los conductores: si un vehículo no tienen la ITV al día, su propietario puede enfrentarse a graves consecuencias en caso de provocar un accidente, sin descartar la prisión. No obstante, en un escenario menos extremo, las aseguradoras no cubrirían los daños de un siniestro si el causante (responsable) no ha pasado exitosamente el reconocimiento técnico de su coche, sino que sólo indemnizaría a los terceros implicados.

En España, como en cualquier país desarrollado, la ITV es obligatoria. Su propósito es garantizar que todos los vehículos cumplan con unos requisitos mínimos de seguridad y cuidado del medio ambiente establecidos por la ley. Sin embargo, aún hay conductores que circulan sin esta inspección imprescindible. Concretamente, cerca del 40% falta a su cita, lo que significa un absentismo alarmante. Además, de entre los que sí cumplen y se presentan, un 20% no son aptos en su examen.

Accidente de tráfico | iStock

Según la Ley de Contrato de Seguro, en su artículo 14, una aseguradora tiene derecho a negarse a pagar una indemnización en caso de accidente si el automóvil que cubre no cuenta con la ITV en regla. Esto significa que si un conductor provoca un accidente y su coche no tiene una inspección periódica vigente, la compañía podría rechazar hacerse cargo de los daños materiales o personales derivados de ese accidente, al menos por la parte del responsable.

Es importante que los conductores sean conscientes de esta situación, ya que, además de las posibles sanciones económicas impuestas por circular sin la ITV al día, también podrían ser considerados delincuentes y hacer frente a la vía penal con resoluciones que contemplan incluso la cárcel, especialmente si se cuenta con antecedentes. En el caso de circular sin ITV y no ser el culpable del siniestro, el seguro del causante sí cubre los menoscabos producidos, pero es probable que tu compañía no aplique la cobertura jurídica.

Con todo, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si se demuestra que el choque no está relacionado con el estado del vehículo, la aseguradora tendría que hacerse cargo de los daños. Aunque si se demuestra lo contrario, la misma empresa puede incluso querellarse contra el asegurado. Así que, sabiendo que la ITV al día no solo es una obligación legal, sino una garantía de seguridad y protección para todos los usuarios de la vía, no te la juegues y circula con ella en regla.