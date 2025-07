El Dacia Sandero: ¿low cost o inteligente elección?

Con alguna rara excepción en meses en los que el mercado ha experimentado cambios llamativos, el Dacia Sandero es el gran dominador - comercialmente hablando - en nuestro país y en Europa. Este utilitario no encuentra rival en un contexto marcado por la inflación en los precios de los modelos nuevos, la transición hacia la movilidad eléctrica y la consecuente instauración de restricciones a los vehículos no adheridos a las llamadas tecnologías alternativas. No obstante, en Centímetros Cúbicos nos preguntamos si el éxito del Dacia Sandero se debe solamente a su agradecida tasación o también a sus prestaciones.

Una calidad mejorada, pero que puede ir a más

Dentro del habitáculo, el Dacia Sandero ofrece un nivel de calidad percibido que ha progresado en comparación con lo que era antes. De esta forma, a bordo de él tenemos plásticos duros con detalles agradables al tacto, como por ejemplo el material textil mullido en el centro del salpicadero. En cualquier caso, impera un concepto sencillo y ergonómico que, por el contrario, de serie carece de tecnologías tan consolidadas en coches generalistas como un cuadro de instrumentos digital. En su lugar, el utilitario dispone de instrumentación analógica y un ordenador de a bordo sencillo de manejar.

No obstante, por un poco más de pasta con el acabado Expression tienes pantalla de ocho pulgadas para el sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Dicho esto, las carencias a nivel tecnológico sobre todo son claras, aunque a cambio se disfruta de un coche barato a más no poder que es una rara avis en el mercado.

El Dacia Sandero Extreme, ya a la venta en España | Dacia

Eficiente y con etiqueta Eco

Seamos sinceros, el Dacia Sandero está pensado para la ciudad y quien necesite moverse en ella para ir al trabajo o a clase. Así las cosas, se ofrece en dos versiones según el motor que se elija: la de acceso con gasolina y 90 CV o el bifuel ECO-G de 100 CV con GLP que permite obtener la etiqueta Eco de la DGT para moverte a tu antojo. Esta última lleva la eficiencia al máximo dado que homologa unos ridículos 3,9 litros por cada 100 kilómetros y supone un ahorro importante para tu bolsillo en repostajes. No obstante, el de gasolina tampoco falla en ese sentido con 5,2 litros solamente.

Sin embargo, desde hace poco dejó de ofrecer versión con transmisión automática y se limita a una caja de cambios manual disponible junto a cinco o seis marchas.

Conclusión

Si lo que quieres es un coche práctico para tu día a día y viajes cortos - 328 litros en el maletero y más de 1.000 abatiendo los asientos traseros - y barato, el Dacia Sandero es una opción de compra muy inteligente que deberías contemplar seriamente. Por el contrario, si buscas un modelo más sofisticado y refinado que se comporte a las mil maravillas en la carretera y para irte de viaje más lejos, entonces no es lo que necesitas si tienes presupuesto para algo más. Así que esperamos haberte ayudado a despejar esas dudas que tuvieras con el coche más deseado en España y en Europa.