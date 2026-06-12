Alpine A110 R Le Mans, limitado a 100 unidades y con sabor a La Sarthe

Si te pareció demasiado cara la versión del especial de Fernando Alonso, quizás no tengas que pasar de estas líneas, sin embargo, si quieres saber cómo ha rendido homenaje Alpine a su historia en la disciplina de la resistencia a través de una versión especial de su A110, el Alpine A110 R Le Mans quizás estés obligado a seguir leyendo estas líneas.

Con las 24 Horas de Le Mans disputándose el segundo fin de semana del mes de junio, Alpine aprovechó hace tres años su presencia en el Circuito de La Sarthe para presentar el prototipo con el que competirría a partir de 2024 con su otro gran evento de la semana: la presentación del Alpine A110 R Le Mans, una edición exclusiva que ha disparado su precio por encima de los 142.000 euros y que tiene su libro de pedidos abierto desde el jueves 8 de junio, precisamente el día en el que se disputó la Hyperpole para la cita gala.

Alpine A110 R Le Mans | Alpine

Como bien indica el nombre, sirve como base el ya conocido Alpine A110 R, manteniendo buena parte de sus elementos y de su kit aerodinámico, entre ellos el capó, el alerón trasero o las llantas. Sin embargo, los ingenieros del fabricante de Dieppe han optado por adaptar la configuración, haciéndolo más bajo y endureciendo las suspensiones con el objetivo de aumentar esas sensaciones de competición a su circuito.

Evidentemente, lo más apreciable son los cambios estéticos, con una carrocería blanca que pasa a utilizar algunos detalles en azul, además de esa doble franja que atraviesa longitudinalmente el A110 R Le Mans, al más puro estilo de las libreas clásicas que tanto se estilaban en la década de los sesenta y setenta sin ir más lejos. La aleta central gana en dimensiones, algo que según la marca es un guiño al Alpine A480 LMP2. Las insignias de Le Mans aparecen en los canards, los umbrales laterales y en el alerón posterior, mientras que el parasol luce la silueta del Circuito de La Sarthe.

Alpine A110 R Le Mans | Alpine

En materia mecánica, el Alpine A110 R Le Mans sigue recurriendo al bloque de cuatro cilindros turbo de 1.8 litros que es capaz de generar 300 CV de potencia y un par máximo de 340 Nm. El menor peso que se consigue gracias a la utilización de forma masiva de la fibra de carbono en el A110 R le permite hacer una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 km/h.