Así es el A390: el primer Alpine de cinco puertas y cinco plazas

Alpine ha lanzado este año el A390, su primer modelo de cinco plazas y cinco puertas, con el que busca trasladar el ADN deportivo de la marca al segmento de los grandes viajes en familia. Se trata de un modelo 100% eléctrico con hasta 557 kilómetros de autonomía.

Con este lanzamiento, la firma francesa da un paso más en su transición hacia la movilidad eléctrica y amplía su gama con un vehículo orientado a un uso más versátil. El A390 combina el formato fastback con un interior espacioso, un maletero de hasta 532 litros y un conjunto tecnológico pensado para facilitar los desplazamientos de larga distancia.

El habitáculo incorpora materiales como Alcantara y cuero Nappa, además de asientos deportivos con función de masaje en algunas versiones y climatización bizona. El objetivo es ofrecer un mayor confort en viajes largos sin perder el carácter dinámico que identifica a Alpine.

Alpine A390 | Alpine

En el apartado tecnológico, el modelo integra un ecosistema digital y sistemas de asistencia a la conducción diseñados para hacer más intuitiva la conducción y reducir la carga del conductor durante los trayectos.

El sistema de sonido ha sido desarrollado junto a Devialet e incorpora un equipo de alta fidelidad pensado para mejorar la experiencia a bordo durante los viajes.

La autonomía alcanza hasta 557 kilómetros con una sola carga, mientras que el sistema de carga rápida permite recuperar la batería del 20% al 80% en menos de 30 minutos, un tiempo equivalente a una parada breve durante el recorrido.