Alfa Romeo acaba de crear el Giulia más bestia de la historia y ya ha vendido todos sus coches

Alfa Romeo acaba de presentar el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, que es probablemente el sedán deportivo más radical que ha salido de sus fábricas. Solo van a fabricar 10 unidades y todas están ya vendidas antes de que la mayoría hayamos tenido tiempo ni de verlo en fotos. Es una edición limitadísima que marca el camino de lo que Bottegafuoriserie, el nuevo programa de personalización que Alfa comparte con Maserati, va a ofrecer en los próximos dos años mientras llega la nueva generación del Giulia.

El Giulia Quadrifoglio ya era de por sí una berlina deportiva brutal que sacaba 520 CV de un V6 biturbo, tracción total Q4, diferencial autoblocante y un carácter tan italiano que te hace olvidar que existen los BMW M3 o los Mercedes-AMG C63. Pero este Luna Rossa va más allá. No es solo una edición especial con pegatinas y llantas diferentes: es un coche que apuesta fuerte por la aerodinámica y el rendimiento en pista sin perder un ápice de ese alma deportiva que hace único al Giulia.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa | Alfa Romeo

El nombre viene de la colaboración con Luna Rossa, el equipo italiano de vela que compite en la America's Cup, y según Santo Ficili, el responsable del proyecto, este es solo el primer trabajo en esta colaboración. Es decir, que vienen más cosas. La inspiración náutica está por todas partes, desde el alerón dividido que recuerda a los contrapuntos del barco AC75 hasta los acabados interiores inspirados en la equipación de la tripulación.

Un alerón que no solamente hace bonito. También hace 140 kg de carga aerodinámica

Lo primero que llama la atención es ese alerón dividido en fibra de carbono vista. No es nuevo el concepto (porque lo hemos visto en el Ferrari FXX, el Peugeot 9X8 e incluso en prototipos de F1), pero aquí adquiere un aspecto más extremo y funcional. Ficili deja claro que "No es un alerón completo, pero es funcional, no es solo estético. Funciona. Al ir rápido, el aire empuja el coche hacia abajo".

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa | Alfa Romeo

Los números confirman que este Luna Rossa genera 140 kg de carga aerodinámica a 300 km/h, cinco veces más que la versión de producción normal del Quadrifoglio, y eso se traduce en más estabilidad a alta velocidad, mejor agarre en curvas rápidas y un comportamiento en pista que promete estar a otro nivel. Todo esto sin descuidar la estética final del coche, que sigue siendo espectacular.

El nuevo kit aerodinámico no se limita al alerón. Hay difusor trasero, splitter delantero y otros elementos que buscan mejorar el flujo de aire y maximizar la carga sin perder la esencia visual del Giulia. Alfa ha conseguido que parezca más agresivo sin caer en lo recargado, que no es fácil cuando metes aerodinámica de competición en un coche de calle.

Acabados exclusivos dentro y fuera

El exterior del Luna Rossa apuesta por pintura iridiscente, franja central en negro y otra lateral en rojo con la inscripción "Luna Rossa". El logo de Alfa Romeo aparece en rojo en lugar del habitual cromado, y las llantas de 19 pulgadas tienen un degradado de rojo a negro que es brutal. Son detalles que marcan la diferencia y que dejan claro que no estás ante un Quadrifoglio normal.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa | Alfa Romeo

El nivel de exclusividad sube todavía más por dentro a base de asientos Sparco con tapicería exclusiva inspirada en la equipación de la tripulación del Luna Rossa, fibra de carbono vista por todas partes y detalles con la insignia del equipo de vela. Es un interior que grita "edición limitada" por los cuatro costados, pero sin perder la deportividad y funcionalidad que esperas de un Quadrifoglio.

A nivel mecánico mantiene el famoso motor V6 biturbo de 520 CV y 600 Nm de par máximo, acompañado del diferencial autoblocante, tracción total Q4 y transmisión automática ZF de 8 velocidades. No necesitaba más potencia: el Quadrifoglio ya es un cohete de serie. Lo que aporta este Luna Rossa es refinamiento aerodinámico, exclusividad y ese toque de locura italiana que hace especiales a los Alfa Romeo.

Alfa Romeo solo va a producir 10 unidades del Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. El precio lo han desvelado (y seguramente sea porque si tienes que preguntar es que no puedes permitírtelo, que es una frase que me encanta usar desde que la leí en una revista de videojuegos), pero todas están ya vendidas. Este es solo el primer ejemplo de lo que Bottegafuoriserie tiene preparado para los dos años de prórroga que le quedan a la actual generación del Giulia antes de que llegue la nueva con versiones híbridas y eléctricas. Si este es el principio, el futuro promete ser espectacular.