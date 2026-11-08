Cuorerosso: Alfa Romeo da pistas de cómo serán sus próximos modelos

Dirigido para aquellos que piensan que un coche es algo más que una mera máquina sin alma, el Alfa Romeo Cuorerosso es una obra de arte sobre ruedas, que late para transmitir un mensaje: la conducción nunca debe morir.

Alfa Romeo Cuorerosso | Centímetros Cúbicos

Para mover su esbelta carrocería por el mundo, el Cuorerosso esconde un V6 híbrido de 2,9 litros debajo del capó. Sin embargo, parece que Alfa Romeo prepara un desembarco tecnológico multienergía, por lo tanto, esperamos ver en el futuro estas bellas líneas representadas en soluciones con enchufe o sin él.

Alfa Romeo Cuorerosso | Centímetros Cúbicos

El Cuorerosso plasma el futuro de los próximos modelos de Alfa Romeo. Un futuro que está lleno de belleza, de tecnología y de deportividad, que es el corazón de la marca italiana.