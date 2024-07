Ahorro de datos datos móviles en el coche: Android Auto te permitirá controlar la radio

La primera pantalla (el móvil) puede con todo y ya son -somos- muchos quienes preferimos usar en la pantalla del coche Android Auto o Google CarPlay por encima del software de nuestro vehículo, por más funcionalidades que tenga.

Por eso, Android Auto no cesa de desarrollar mejoras en la experiencia de uso de apps de chat como WhatsApp, y ahora quiere dar un salto bastante importante, aunque no todos los conductores lo utilizarán, el soporte nativo a radio AM, FM y HD.

Y es que utilizar Android Auto en el coche significa utilizar los datos móviles para que se puedan usar todas las apps que ofrece, ya sea Google Maps, Spotify o simplemente cualquier app de mensajería como WhatsApp o Telegram. Esta dependencia significa que se hace un significativo uso de los datos cuando se va de viaje, especialmente estando en verano.

Por eso, la mencionada mejora de Android Auto va a permitir la conectividad a las transmisiones de radio terrestre tradicionales. Y es que ahora muchos usan apps de terceros para conectarse a sus estaciones de radio favoritas con el pequeño hándicap de que tiran de los datos móviles, un gasto que puede ser importante en función de los megas contratados con nuestro operador.

Así, cuando se actualice Android Auto con el soporte AM, FM e incluso radio HD, se podrá reducir ese gasto mensual en datos. Es lo que ha encontrado 9to5Google al indagar en la última versión de la app de Android Auto y encontrar que hay una línea de código que muestra que la app permitirá controlar la radio del coche para cambiar entre la banda AM, FM y HD Radio.

Es una opción más que dará Android Auto que en algunos casos puede venir de miedo, ya que no es fácil a veces encontrar la emisora en una app de terceros o simplemente la conexión a los datos móviles deja de ser estable. Conectarse a la banda FM, siempre que el coche tenga su antena colocada, permitirá sintonizar las emisoras directamente sin tener que hacer uso de datos y olvidarse si la conexión a los datos móviles es la mejor.

