Cuando los fabricantes de coches no se olvidan del mejor amigo del hombre

El coche y su interior. Una vida de reconversiones. Están aquellos modelos que hacen de la versatilidad de espacios una fortaleza, están los que se entregan al lujo, tampoco faltan las marcas que, mediante conceptos para la conducción autónoma del mañana, ya los piensan no como un medio para llegar a destino, sino como un lugar en el cual olvidarse que se está en movimiento, reinterpretando el sentido del viaje. Y también están aquellos fabricantes que no se olvidan del mejor amigo del hombre.

En un contexto de gran avanzada de eléctricos chinos, Jaecoo, a través de su SUV compacto, aporta su mirada apuntando al higiene y la salud. En representación del lujo británico, Bentley da una muestra, mediante su prototipo que une pasado y futuro, de una configuración de asientos peculiar que tiene en cuenta a las mascotas. En tanto, Mercedes-Benz ya había presentado, año atrás, una función para entender lo que los canes quieren.

El Jaecoo 5, que se vende en España desde el segundo semestre del 2025, es más que su notable techo panorámico, sus destacados ángulos todoterreno y su capacidad de vadeo. Puertas adentro, este SUV para el segmento C sale de fábrica preparado y precavido para que nuestros perros nos acompañen sin problema.

Jaecoo 5 | CC

Jaecoo, Bentley y Mercedes-Benz: tres formas de tener en cuenta a las mascotas

Priorizando los beneficios tanto para el mantenimiento del coche y el confort de los ocupantes humanos como para nuestros amigos de cuatro patas, este Jaecoo se desempeña de múltiples maneras: incluyendo recipientes antiderrames, utilizando una red de aislamiento, haciendo uso de materiales antibacterianos y antimanchas, y aplicando un sistema contra sustancias inoloras peligrosas, previniendo así los riesgos a los que las mascotas pudieran exponerse. La firma también ofrece accesorios para la ocasión.

Una de las apariciones que dejó el 2025 fue el Bantley EXP 15, un concept car que, inspirándose en el diseño de un clásico de la marca de hace casi un siglo atrás, dio que hablar por la singular disposición de su habitáculo.

Todo parte de su configuración no de dos, no de cinco, sino de tres asientos, y de la capacidad de uno de ellos de desplazarse hacia atrás y hacia adelante para convertirse, según las necesidades, en plaza trasera o de acompañante. Cuando se encuentra en modo trasero, el espacio del copiloto se libera y entonces se descubre un compartimento diseñado no solo para las maletas, sino también para que las mascotas viajen allí sujetadas.

Mercedes MBUX | Mercedes-Benz

Mercedes-Benz y su detector

El MBUX, el asistente virtual que identifica a los actuales modelos de Mercedes-Benz, tampoco se olvida del mejor amigo del hombre. Entre sus múltiples funciones, una de ellas es la denominada MBUX Bark Assist, presentado en 2024 como el primer asistente de voz que puede entender y comunicarse con los perros.

Sí, un detector de canes, que funciona conectándose a la Inteligencia Artificial y tiene por objetivo decodificar los ladridos para interpretar lo que necesitan. En este esquema, el aire acondicionado y hasta la selección de música podrían –el potencial se debe a que, de momento, no ha pasado de su etapa experimental– ajustarse a pedido de nuestras mascotas cuando éstas se queden solos en el habitáculo.