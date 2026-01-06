Acaba de empezar el 2026, pero Peugeot ya piensa en el 2027: su revolucionaria tecnología para romper el mercado

¿Cómo será el Peugeot 208 en el futuro inmediato? ¿Qué le deparará al popular compacto francés en el corto plazo? El concept car más reciente de la marca es la presunta visión para su próxima generación y probablemente sea el diseño experimental de la marca más avanzado que han visto estos ojos. Bueno, junto al Inception, lo que nos lleva al propósito más profundo: el paso que la firma pronto dará en su gama de producción para romper el mercado.

Porque tanto el Incepcion Concept como el simpático Polygon(portada) –ambos desarrollos inspirados en los videojuegos– adelantan la evolución digital y tecnológica que los de Stellantis están a punto de imprimir en sus coches, tanto para los mandos como para la conducción. Sí, apenas damos los primeros pasos del 2026 y Peugeot ya piensa en las innovaciones pautadas para el 2027. Pero, ¿qué innovaciones?

Peugeot Inception | Peugeot

Partiendo del puesto de conducción de los futuros modelos de Peugeot –el revolucionario i-Cockpit–, hay dos conceptos centrales funcionales que lo integran y que debemos ir conociendo para cuando lleguen a la producción. Uno es el Hypersquare, ese volante que poco tiene de convencional y que, antes que lo exhibiera el Polygon, los franceses ya habían presentado en el Inception.

Las innovaciones de Peugeot para el 2027: dos evoluciones centrales para ir conociendo

Todo desde el volante. Esa es la esencia del Hypersquare, diseñado para que el conductor manipule y ajuste desde allí los diferentes parámetros. Oprimiendo con los pulgares sobre las cuatro celdas de las esquinas –movimientos similares a los que ejecutan los pilotos de Fórmula 1–, el usuario controla desde este mando configuraciones tales como las asistencias a la conducción, el volumen y la climatización. La segunda solución es inherente a este singular comando y se llama Steer-by-wire.

Peugeot Polygon | Peugeot

Casi que el nombre revela la razón de ser, porque se trata ni más ni menos de un gran avance que Peugeot introducirá en su gama de serie durante el 2027: el fin de la conexión mecánica de la dirección, que con este sistema pasa a ser electrónica. Lo notable, lo que caracteriza al Steer-by-wire en cuanto a experiencia de manejo, es que se dejan atrás los giros completos del volante tradicional. En su lugar, esta función consiste en rotaciones máximas limitadas cuyos topes no llegan siquiera a completar 180 grados, un sistema que optimiza la maniobrabilidad dado que ajusta la dirección según la velocidad.

El futuro, entonces, llega a Peugeot. ¿El próximo 208 en forma calcada de Polygon? Lo dudo, aunque las expectativas por ver cuánto adopta del extrovertido concept car se mantendrán. Lo importante es el paso que la marca está dispuesta a dar en 2027, porque cuando aplique estas tecnologías a los modelos de producción no solo le habrá llamado la atención al mercado, sino a la forma de ver la industria del automóvil.