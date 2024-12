Adelantar por el arcén será posible a partir del 2025, aunque habrá particularidades

En retenciones y atascos seguro que has visto a muchos motoristas adelantar por el arcén de la derecha y has deseado ir sobre dos ruedas para salir de esas colas kilométricas que se forman en autovías o autopistas. ¿Es legal o no? Hasta ahora no, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) quiere que a partir de 2025 sí sea posible, aunque con algunas particularidades que conviene saber.

¿Cuándo podrán las motos circular por el arcén?

La DGT lleva varios meses con la intención de modificar el Reglamento General de la Circulación (RGC) para introducir nuevas normas en 2025. Y por fin parece que la DGT ha escuchado una de las peticiones que los motoristas llevan años haciendo: circular por el arcén. En cuanto se apruebe por Real Decreto será posible, aunque hay que cumplir ciertas condiciones:

Las motos podrán circular por el arcén de la derecha en todo tipo de vías cuando haya atascos y retenciones circulatorias .

. No podrán superar los 30 km/h .

. Los vehículos ya autorizados para circular por el arcén seguirán teniendo prioridad y las motos deberán respetarla. Es más, la DGT hace especial hincapié sobre las bicicletas, a las que deberán cederle el paso.

Arcenes | EPA/JOHN VEAGE

Normativa actual sobre el uso del arcén

El artículo 36 del RGC es el que regula el uso del arcén, que está reservado para ciertos vehículos y situaciones específicas. Ahora mismo, antes de que entre en vigor la nueva norma, los que están autorizados para circular por el arcén de la derecha son vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores, seguimiento de ciclistas o vehículos especiales con una masa autorizada no superior a los 3.500 kilos.

A la norma se unirían las motos, aunque solo en retenciones y cumpliendo las particularidades anteriores, y deben respetar siempre la prioridad de los anteriores. Además, como parte del paquete de medidas que la DGT pretende poner en marcha este 2025, las grúas y los vehículos de auxilio también podrán circular por el arcén de la derecha siempre que atiendan una emergencia.

Una autovía con atasco | DGT

Beneficios y recomendaciones para las motos

Esta decisión de la DGT evidentemente ha sido muy bien acogida (y de paso celebrada) entre los motoristas, que llevaban años demandándola. Además, se prevé que tenga algunos beneficios importantes para ellos: