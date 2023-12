No te acuerdas de él, pero este SUV con etiqueta ECO y consumo de mechero puede ser tuyo por 70 € al mes

Son muchos los que quieren un SUV urbano, pero siempre tienden por las opciones típicas. Sin embargo, existen coches igualmente interesantes como el Hyundai Bayon, un B-SUV con etiqueta ECO, consumo combinado de 5,1 litros a los 100 y maletero de 411 litros que puede acabar en nuestro garaje por 70 euros al mes.

Claro está que la firma coreana exige financiar para poder acogernos a esta oferta. De esta manera, debemos leer la letra pequeña y descubrir así si estamos ante una buena oportunidad o, por el contrario, ante un auténtico quebradero de cabeza.

Hyundai Bayon | Hyundai

A ello debemos sumarle que el Hyundai Bayon ofertado se asocia con una configuración concreta. Es decir, que la unidad que acabará en nuestro haber lo hará con el acabado Klass y el motor 1.0 T-GDi MHEV de 100 CV y que obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Así, nos encontramos, por una parte, con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 15 pulgadas, climatizador manual, sensor de aparcamiento trasero, cámara de visión trasera, faros LED, asiento del conductor regulable en altura y pantalla de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Hyundai Bayon | Centímetros Cúbicos

Y por otra con un motor de tres cilindros y 1.0 litros sobrealimentado por turbo que desarrolla un total de 100 CV y 172 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja manual de seis relaciones, y el 0 a 100 ocurre en 10,7 segundos y la velocidad punta es de 183 km/h. Y aunque no vayas a ser el más rápido entre semáforos, te dará más bien igual teniendo en cuenta los 5,1 litros a los 100 que declara de consumo combinado y la ya mencionada etiqueta ECO.

Ahora bien, ¿qué exigencias pone Hyundai para hacernos con su SUV de acceso por 70 euros al mes? La primera es afrontar una entrada de 7.881 euros, desembolso que nos dará acceso al pago de 12 cuotas de 70 euros, 95 cuotas de 162,22 euros y una última de 161,66 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 6,49%, un TAE al 7,62% y una comisión de formalización de 456,53 euros.

Hyundai Bayon | Diario Motor

De esta forma, los intereses totales ascienden hasta los 4.238,56 euros, cifra que provoca que el precio total a plazos sea de 24.750,09 euros. No, no es una cifra especialmente baja si tenemos en cuenta equipamiento y motor, pero no resulta descabellada si la comparamos con los 23.855 euros que cuesta un Bayon de igual configuración pero pagado al contado.