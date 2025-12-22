Volkswagen muestra por primera vez el Polo eléctrico que se fabricará en Martorell desde 25.000 euros

Volkswagen ha dado a conocer las primeras imágenes del nuevo ID. Polo, la versión 100% eléctrica del clásico modelo de la marca alemana que se fabricará en la planta de Seat y Cupra en Martorell (Barcelona) y que llegará a los mercados europeos a partir de la primavera de 2026 desde un precio de 25.000 euros.

El nuevo ID. Polo será el primero de los seis modelos eléctricos que la compañía anunciará en 2026 de la familia eléctrica ID en su apuesta por democratizar la electrificación en Europa.

"El ID. Polo marca el comienzo de una nueva generación de Volkswagen: con un diseño renovado, un manejo intuitivo, la mejor calidad y unas características de conducción de primera clase, y por fin, de nuevo con un nombre propio. Con un precio de entrada desde 25.000 euros, estamos haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para muchas personas en Europa, ha declarado el consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schäfer.

El volkswagen Polo, uno de los utilitarios más populares, tiene el futuro asegurado, aunque será eléctrico | Volkswagen

Cuatro niveles de potencia y autonomía de hasta de 450 km

En su estreno en los próximos meses, el ID. Polo incorporará la nueva plataforma MEB+ de tracción delantera, que le permiten tener un tamaño muy similar al Polo clásico, con 4,05 metros de largo, 1,82 m de ancho y 1,53 m de alto, junto a una distancia entre ejes de 2,6 metros. No obstante, el maletero pasa de 351 litros a 435 litros, lo que le permiten ser un modelo "más versátil que cualquiera de sus predecesores, perfecto para la vida urbana y el uso diario con amigos y familiares".

El ID. Polo estará disponible en tres niveles de potencia de salida: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) y 155 kW (211 CV). El deportivo ID. Polo GTI, con 166 kW (226 CV), se incluirá en la nueva gama eléctrica más adelante el mismo año 2026.

Las versiones de 85 kW y 99 kW incorporarán de serie una batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh, con una autonomía de en torno a los 300 km en consumo promedio. Esta batería puede cargarse en puntos de carga rápida de corriente continua con hasta 90 kW.

El Volkswagen ID.Polo representa el que será el coche eléctrico más barato de la marca | Volkswagen

Las versiones de 155 kW y 166 kW estarán equipadas con una variante NMC (níquel, manganeso y cobalto) de la nueva celda unificada PowerCo, con un contenido energético de 52 kWh netos, lo que permite una autonomía de hasta 450 km y una potencia de carga de hasta 130 kW en corriente continua.

En términos de diseño, Volkswagen no ha querido revelar las novedades que pretende introducir en esta nueva generación eléctrica del Polo en modalidad eléctrica. Sí ha revelado que incorporará la nueva línea de diseño 'Pure Positive': un frontal con logo iluminado, al igual que el trasero, faros LED, llantas de aleación de 19 pulgadas y una nueva interpretación de la zona frontal con iluminación LED.

Del lado tecnológico, el ID. Polo llevará consigo los sistemas de última generación de Volkswagen en cuanto a ayudas al conductor 'travel assist' con asistencia lateral y longitudinal, así como el cambio de carril en autopista. Además, el 'travel assist' del ID. Polo ofrecerá por primera vez reconocimiento de semáforos y señales de stop.